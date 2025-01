Museu de Arte de Rua: murais transformam a cidade em uma galeria a céu aberto

Estabelecido em 2017, o Museu de Arte de Rua (MAR) representa uma iniciativa inovadora da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, que busca promover e valorizar as artes urbanas na metrópole. Atualmente, a cidade abriga 510 obras artísticas, distribuídas por diversos bairros, fortalecendo a presença da arte nas áreas urbanas.

Recentemente, os murais da Vila Mariana e da Barra Funda foram enriquecidos com novas criações do MAR. Desde seu início como um concurso artístico, o projeto já recebeu mais de 1.240 propostas e, apenas em 2024, contabilizou 579 inscrições, resultando na seleção de 64 artistas e um investimento superior a R$ 4,2 milhões.

Na Vila Mariana, destaca-se a obra “Verde Louro”, criada pelo artista pernambucano Max Motta. Este mural retrata uma mulher negra sorridente interagindo com um louro, incorporando uma paleta vibrante e elementos de arte clássica em um estilo marcante que evoca emoção e beleza.

Na Barra Funda, o mural “Apanhador de Sonhos”, assinado pelo paulistano Alex Hornest (Onesto), apresenta uma estética singular que promete transformar o ambiente urbano por meio de sua originalidade e simbolismo.

Ambas as intervenções foram realizadas pela produtora Gentilização, que se especializa em murais de grande escala e já completou mais de 20 projetos em diversas edificações da cidade com o apoio financeiro do MAR.

Vera Nunes, idealizadora da Gentilização, afirma: “O MAR é um case de sucesso que deve continuar a fomentar artistas e territórios. A arte cura, educa e traz alegria ao cotidiano das pessoas”. Essa afirmação reflete a importância da iniciativa tanto para os artistas quanto para os cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento da economia criativa ao estimular a produção artística e revitalizar espaços públicos.

A proposta do Museu de Arte de Rua se divide em dois segmentos principais: os “Projetos Especiais”, que envolvem colaborações com órgãos públicos para a criação de intervenções artísticas, e os “Editais”, que promovem concursos abertos para selecionar projetos de arte urbana nas categorias Solo (muros) e Altura (prédios). As inscrições estão disponíveis para artistas de todo o Brasil, desde que as obras sejam implementadas no município de São Paulo.