Museu das Favelas leva exposição itinerante Favela é Giro a São Sebastião

O Museu das Favelas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas Estado de São Paulo, e a EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, com apoio da Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna – Fundass, anunciam a chegada da exposição itinerante ‘Favela é Giro’ em São Sebastião (SP). A mostra, que já passou por Goiânia e Vitória, estará em cartaz de 17 de janeiro a 20 de fevereiro de 2025, no Espaço Cultural Casa Severino Ferraz, no Centro Histórico de São Sebastião, com entrada gratuita, e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 14h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

Favela é Giro busca desmistificar os estereótipos associados às favelas, apresentando-as como espaços de criatividade, resistência e inovação, por meio de obras que transitam entre a fotografia, a xilogravura e o audiovisual. “Nosso propósito é ampliar o olhar sobre as favelas, destacando-as como centros vibrantes de cultura e criatividade, e estimular uma reflexão do público para desconstruir a imagem estereotipada frequentemente associada a essas comunidades”, afirma Natália Cunha, diretora do Museu das Favelas.

A exposição celebra a arte produzida nas favelas e periferias brasileiras, explorando as múltiplas narrativas e provocando uma reflexão sobre a imagem construída e visões desses territórios. Com curadoria de Bruna Gregório foram selecionadas, ao todo, 20 obras que celebram as favelas brasileiras, explorando suas complexidades, belezas e desafios. O time de pesquisa e co-curadoria é composto pela artista pesquisadora Xica, de Goiânia, pela fotógrafa Ana Luzes, de Vitória, e pelo rapper, pesquisador musical, ator e professor Brenalta MC, de São Sebastião.

“Ser parte dessa exposição é uma forma de dar voz às ruas e às experiências das comunidades que, muitas vezes, são invisibilizadas. A arte da favela é feita de resistência, amor e luta, e ao apresentar nosso trabalho, queremos mostrar que a nossa cultura tem o poder de transformar realidades e inspirar novas gerações.” Afirma Brenalta MC, artista de São Sebastião e co-curador da exposição.

Para Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP na América do Sul, o projeto Favela é Giro contribui para ampliar a percepção que as pessoas têm sobre as favelas, unindo artistas locais, tecnologia e conexões humanas. “Por meio dessa exposição itinerante estamos mapeando e expondo as obras de artistas locais, contribuindo para dar visibilidade à arte periférica e para impulsionar a economia criativa, além de levar arte e cultura para a população que vive na nossa área de atuação”, reforça.

A exposição já foi vista por mais de dois mil visitantes durante sua passagem em Goiânia e em Vitória. A itinerância, que segue para São Sebastião, será a terceira parada desta jornada, que, em seguida, deve passar também por Ferraz de Vasconcelos e terminará em São Paulo, no Museu das Favelas, que atualmente está com a exposição Racionais MC’s: O Quinto Elemento.

A exposição conta com a participação de diversos artistas de diferentes regiões do Brasil. De Goiânia, estão presentes o Batalhão das Gravadeiras, João Ferré, Lucas Bororo, Mayara Varalho e Marcelo Ramalho. Do Espírito Santo, participam Iaiá Rocha, Viviane Nascimento, Ara Poty Mirī Txapya (Dayanne Guarany), De Santanna (Dimas) e Meuri Ribeiro. Representando a região de São Sebastião, estão Brenalta MC, Edmarlei, Swell Nobrega, Juvenal Pereira e Jorge Mesquita. De Ferraz, participam Fabrício, Micke Tranbiks, Anubis, além da dupla Silas Nascimento e Lucas Bezerra.