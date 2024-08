Museu da Língua Portuguesa tem entrada gratuita aos fins de semana de agosto

Uma boa dica cultural gratuita é visitar aos fins de semana o Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Aos sábados e domingos, todos os públicos entram de graça para visitar a exposição principal e a mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil. A gratuidade aos domingos é uma promoção temporária que se estenderá até 31 e agosto. De terça a sexta, os ingressos custam R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia), sendo que crianças até 7 anos não pagam.

A exposição principal aborda a diversidade da língua portuguesa falada no território brasileiro por meio de experiências audiovisuais, imersivas e interativas. Há, por exemplo, a Praça da Língua, uma espécie de planetário das palavras, com textos literários em língua portuguesa projetados no teto e declamados por nomes como Maria Bethânia, Tom Zé e Matheus Nachtergaele. Outro destaque é o Português do Brasil, linha do tempo que narra a história da língua portuguesa falada no Brasil.

Já a mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil enaltece a presença do iorubá, fon, quicongo e outras línguas de África presentes no português falado no Brasil. Neste projeto, há obras de nomes como Aline Motta, Rebeca Carapiá, J.Cunha e Goya Lopes que apresentam as diversas manifestações afro-brasileiras em nossa cultura.

O público é recepcionado com 15 palavra oriundas de línguas africanas impressas em estruturas ovais de madeira penduradas na sala expositiva. Neste espaço, é possível ouvir pessoas que residem no território da Estação da Luz, onde o Museu está localizando, dizendo palavras como marimbondo, canjica e caçula. A curadoria da mostra é do músico e filósofo Tiganá Santana.

A exposição conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio da CCR, do Instituto Cultural Vale, e da John Deere Brasil; e apoio do Itaú Unibanco, do Grupo Ultra e da CAIXA.

Outras atividades

Além da exposição principal e da mostra temporária, o Museu também oferece outras atividades. Até o dia 11, por exemplo, promoverá mais uma edição de seu clube de leitura, uma feira de troca de livros e visitas temáticas.

Com mediação da socióloga e especialista em literatura infantil Luciana Bento, o 5º encontro do Papo Literário: narrativas negras em língua portuguesa vai debater quatro livros infantojuvenis: Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado; Tenka, preta pretinha, de Lia Zatz; Os mil cabelos de Ritinha, de Paloma Monteiro; e Manual de penteados para crianças negras, de Joana Gabriela Mendes e Mari Santos. Em agosto, o clube de leitura vai acontecer no dia 10 (sábado), das 14h30 às 16h30, no Saguão B. Haverá tradução em Libras e sorteio de livros.

No mesmo dia, a 5ª edição da Feira de Troca de Livros do Museu ocupa o Pátio B, das 14h às 17h. A cada edição desta atividade, as pessoas são estimuladas a trocar com o Museu até oito livros em bom estado: sendo quatro livros por outros quatro livros da instituição e quatro livros por quatro ingressos (válidos até 29 de dezembro de 2024). Caso a pessoa queira doar mais livros ao Museu, não há limite, desde que respeitadas as categorias literárias indicadas. Também podem trocar livros entre si. A atividade ainda promove mediação de leitura com o Núcleo Educativo, oficina de marca-páginas e conta com um espaço infantil.

Nos dias 10 (sábado) e 11 (domingo), às 10h e às 13h, o Núcleo Educativo realiza a visita temática Quem Civiliza Quem?, em sintonia com o Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 9 de agosto. A atividade visa refletir de que forma as cosmovisões indígenas interferem no português falado no Brasil a partir de um mergulho no acervo encontrado na exposição principal do Museu. Os grupos para esta visita são formados perto da bilheteria do Pátio A 15 minutos antes de seu início. Não precisa reservar e nem pagar para participar.

SERVIÇO

Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Grátis aos domingos (até 31 de agosto)

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/90834

5º Papo Literário: narrativas negras em língua portuguesa

Socióloga Luciana Bento debate os livros Menina bonita do laço de fita (Ana Maria Machado), Tenka, preta pretinha (Lia Zatz), Os mil cabelos de Ritinha (Paloma Monteiro) e Manual de penteados para crianças negras (Joana Gabriela Mendes e Mari Santos)

Dia 10 de agosto (sábado), das 14h30 às 16h30

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

5ª Feira de Troca de Livros do Museu

Dia 10 de agosto (sábado), das 14h às 17h

No Saguão B e Pátio B

Grátis

Visita temática Quem Civiliza Quem?

Dias 10 (sábado) e 11 de agosto (domingo), às 10h e às 13h

Grupos são formados no Pátio A, perto da bilheteria, 15 minutos antes

Grátis

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo