Museu da Língua Portuguesa realiza a última edição do Sarau Hip-Hop no Museu de 2023

O Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, realiza a última edição de 2023 do Sarau Hip-Hop no Museu no dia 2 de dezembro (sábado). O evento, um dos mais populares da programação do Museu, vai acontecer, gratuitamente, das 12h às 14h, no Saguão Central da Estação da Luz.

Sob comando do rapper e MC Xis, o Sarau Hip-Hop no Museu, ao longo deste ano, celebrou os quatro elementos deste importante movimento artístico e cultural, surgido há exatos 50 anos, nas ruas do Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos. Na capital paulista, o movimento ganhou espaço e popularidade a partir dos anos 1980, quando meninos e meninas se reuniam na Estação São Bento do Metrô para mostrar as rimas, os desenhos e os passos de dança que criavam, além de trocar fitas e discos gravados por artistas internacionais deste gênero musical.

O rap, a figura do DJ, o estilo de dança breaking e o grafite puderam ser apreciados por quem compareceu aos sábados, uma vez por mês, no Saguão Central da Estação da Luz, por meio do trabalho de 16 artistas da cena paulista. Na última edição do evento, no dia 2, serão quatro os convidados especiais.

Com 25 anos de carreira, o MC Jé Versátil, que já se apresentou com nomes como Criolo e Emicida, volta a ser o responsável por soltar as rimas – ele esteve na primeira edição do sarau, em abril. A DJ Vivian Marques comandará o som, mesclando hip-hop com soul, funk dos anos 1970 e brasilidades, entre outras vertentes da música negra. Enquanto o dançarino Danilo Kapela ensinará alguns passos do breaking, o Boombox Brasil Crew mostrará uma exposição de rádios.

Outros artistas que passaram pelo Sarau Hip-Hop no Museu em 2023 também são aguardados para participar da festa, à qual o público também é convidado, seja dançando, soltando as suas rimas ou simplesmente curtindo o som deste movimento que revolucionou a música, a moda e também a língua portuguesa.

SERVIÇO

9º Sarau Hip-Hop no Museu

Dia 2 de dezembro (sábado), das 12h às 14h

No Saguão Central da Estação da Luz

Grátis

Exposição principal + mostra temporária Essa nossa canção

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Meia-entrada (R$ 10) para todos os públicos aos domingos

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/68203

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, s/nº – Luz – São Paulo