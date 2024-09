Museu da Língua Portuguesa promove Festival Dia das Crianças 2024 

O Museu da Língua Portuguesa vai se transformar em circo, oficinas artísticas, gincanas e até mesmo em um programa de auditório no dia 12 de outubro, quando realiza o Festival Dia das Crianças 2024. Gratuitas e destinadas aos públicos de todas as idades, incluindo a primeira infância, as 16 atividades da programação especial vão acontecer das 10h às 17h em vários espaços, como o Saguão B, Pátio B e até mesmo a calçada. Localizado na Estação da Luz, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Ao longo de todo o dia, as crianças e suas famílias terão a oportunidade de assistir à apresentação de um coral e de participar de uma espécie de programa de auditório. Já as peças de teatro celebram a diversidade cultural brasileira e de toda a América Latina. Elementos circenses também estarão presentes por meio de mágica, palhaçaria e performances com objetos inusitados.

Brincadeiras, claro, também não faltarão neste dia tão especial para as crianças no Museu da Língua Portuguesa. Jogos tradicionais como Amarelinha estarão espalhados pelo Saguão B. A ideia é que os participantes brinquem de forma lúdica e espontânea. As crianças menores terão um espaço exclusivo, com objetos e ações específicos. Tudo isso em meio à cenografia criada pela Naif Factory Lab com muitas cores e repleta de pufes em formato de carinhas com olhos, nariz e boca.

Haverá no Pátio B barracas de comida e bebidas para que o passeio fique completo e seja aproveitado ao longo de todo o dia.

Parte da programação do Festival Dia das Crianças 2024 do Museu dialoga com a mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil. Com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, a exposição fala sobre a presença de línguas de África, como as do grupo bantu, no português falado no Brasil. Ao visitá-la, o público descobre, por exemplo, a origem de termos como caçula e fofoca.

No dia 12 de outubro, sábado, quem quiser entrar nos espaços expositivos do Museu da Língua Portuguesa também não pagará nada. A gratuidade se estende para os domingos.

Confira abaixo os detalhes de toda a programação especial do Festival Dia das Crianças 2024 do Museu da Língua Portuguesa.

NO PÁTIO B



Música

Coral Infantojuvenil da Escola Municipal de Música de São Paulo

10h às 11h

Comandados pela maestrina Regina Kinjo, os 55 integrantes do Coral Infantojuvenil da Escola Municipal de Música de São Paulo abrem a programação artística do Festival Dia das Crianças 2024 do Museu. O repertório contém faixas do cancioneiro popular brasileiro, incluindo Vilarejo (Marisa Monte), João e Maria (Chico Buarque/Sivuca), e internacional, como Bridge Over Troubled Water (Paul Simon). O pianista Juliano Kerber também vai estar presente.

Teatro

Cavalo-Marinho Brinquedo da Terra

12h às 13h

Ao som da rabeca, os personagens do espetáculo de teatro de rua Cavalo-Marinho Brinquedo da Terra apresentam diversos aspectos da cultura brasileira. Capitaneados pelo Mestre Rafa da Rabeca, os artistas deste projeto utilizam cantos, danças e ritmos musicais como o baião para celebrar figuras como o boi, símbolo da fartura e da força em muitas regiões do país.

Oficina

Monstros urbanos e Oficina de Carimbos

13h às 14h

A oficina Monstros Urbanos convida as crianças a observar ao redor e a identificar figuras que aparecem e que se “escondem” atrás das construções urbanas. Em seguida, elas são instigadas a desenhá-las. Já a oficina de Carimbos permitirá que cada participante crie narrativas a partir de carimbos de imagens e palavras inspiradas nas gravuras da literatura de cordel. Ambas serão oferecidas pelo Núcleo Educativo do Museu.

Brincadeira

Gincana Soletrandinho

15h às 16h

As crianças serão desafiadas a soletrar corretamente palavras sorteadas pelos educadores e educadoras do Museu nesta atividade.

Música

Showzin – Canções brazucas para crianças

16h às 17h

As crianças terão uma oportunidade de mostrar seus talentos artísticos no espetáculo Showzin – Canções brazucas paras crianças. Esta montagem recria os populares programas de auditório da TV brasileira, promovendo uma experiência musical e interativa para todas as pessoas presentes. Será que os futuros artistas do Brasil serão revelados nesta apresentação? O projeto tem direção artística de Karina Giannecchini e Cris Scabello.

Brincadeira

Livre Brincar

10h às 16h

Um espaço para crianças de 5 a 14 anos brincarem de forma lúdica e espontânea, utilizando materiais do dia a dia e muita imaginação. Esta é a proposta do Livre Brincar que a Madri Recreações vai promover no Festival Dia das Crianças 2024 do Museu. Estarão espalhados pelo Pátio B jogos e brincadeiras tradicionais como Amarelinha, Bambolês e Pescaria. Além disso, as crianças e suas famílias serão desafiadas a criar torres com pratos e copos coloridos e a marcar gols no futebol de pano.

NO SAGUÃO B

Teatro

Recontação de Memórias Latinas

11h às 12h

Depois de uma viagem por vários países da América Latina com o objetivo de conhecer a diversidade cultural da região, dois aventureiros descobrem uma antiga lenda sobre o surgimento do rio Amazonas. De autoria do Coletivo Identidade Livre, o espetáculo Recontação de Memórias Latinas destaca a importância da natureza e enaltece a sabedoria e a riqueza dos povos originários de todo o continente americano.

Circo

Mágico Brunno

14h às 15h

Mágicas clássicas e modernas, além de números de ilusionismo, compõem a apresentação do mágico Brunno. Em sua performance, que conta com a interação com crianças e adultos, ele ainda se vale de técnicas de ventriloquia ao manipular dois bonecos, o sapo Caco e o pássaro Zeca.

Brincadeira

Espaço bebês

10h às 16h

As crianças menores terão um espaço exclusivo dentro da programação do Festival Dia das Crianças do Museu da Língua Portuguesa. Com objetos e ações específicos, o local ficará sob responsabilidade da CriaLudis, especializada na criação de experiências lúdicas para todos os públicos.

NA CALÇADA

Oficina

DePara Mirim – Oficina Escrita de Cartas

10h às 13h

Papéis, canetinhas, máquina de escrever e latas de spray estarão à disposição das crianças e suas famílias na Oficina DePara Mirim, convidando-as a escrever, desenhar ou colorir cartas. A atividade ainda contará com um mural, no qual as crianças poderão deixar mensagens.

Circo

Cia Matulandante

10h às 16h

Sob condução da palhaça Reco-Reco, uma mestra de cerimônias especializada em mais atrapalhar do que organizar, a Cia Matulandante apresentará números que envolvem equilibrismo em perna de pau, malabarismo e palhaçaria.

Performance

Vivência com as bicicletas malucas

11h às 13h

Bicicletas com formatos atípicos, feitas com peças velhas usadas de forma bem diferente do comum. Assim são as FreakBikes, utilizadas por um grupo de artistas-inventores na performance Vivências com as bicicletas malucas. Algumas delas estarão à disposição de crianças e adultos.

Performance

Brincantes: Efeito Colateral

13h às 14h

Coberto com dezenas de bexigas de diversas cores, o artista FEVA anda de patins ao mesmo tempo em que interage com todas as pessoas ao seu redor. Na performance urbana Brincantes: Efeito Colateral, ele busca transformar o espaço público em um local mais colorido e divertido.

NOS ESPAÇOS EXPOSITIVOS

Mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

Com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, a mostra Línguas africanas que fazem o Brasil destaca a presença de línguas de África, como as do grupo bantu e eve-fon, no português falado no Brasil. Em uma das salas interativas do projeto, o público é surpreendido ao dizer em voz alta palavras como afoxé, axé e zumbi.

Exposição principal

9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

A exposição principal do Museu contém uma série de experiências lúdicas e audiovisuais que ajudam a mostrar a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil e em outras partes do mundo. Um dos destaques é o Beco das Palavras, no qual, em uma mesa interativa, o público é instigado a juntar prefixos e sufixos para formar palavras de nosso vocabulário.

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, s/nº – Luz – São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados e domingos

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/90834/