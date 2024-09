Museu da Língua Portuguesa promove apresentações musicais e projeções no feriado de 7 de setembro

A programação gratuita no Museu da Língua Portuguesa vai até as 20h30 neste sábado (7), feriado da independência, que contará com atividades como shows da cantora Aryani Marciano e do Pagode na Lata, além de projeções audiovisuais na torre da Estação da Luz.

O principal destaque da programação é a projeção realizada das 19h30 às 20h30. Será o encontro da arquitetura do centenário edifício com a projeção mapeada (ou video mapping), técnica audiovisual que consiste na exibição de imagens em superfícies tridimensionais. Intitulado como “O Museu é o Fluxo”, o vídeo artístico poderá ser visto pelo público diretamente da calçada da Estação da Luz, via localizada em frente ao Museu – o trabalho será exibido de forma ininterrupta ao longo de uma hora.

A projeção é resultado do projeto “Encontros dissidentes: o museu e a rua como laboratório artístico da palavra”, que selecionou 12 jovens na faixa dos 16 a 25 anos para participar de um programa de formação em arte digital, com foco na criação de trabalhos em projeção mapeada.

De maio a agosto, os jovens participaram de quatro módulos que abordaram temas como as relações entre o Museu da Língua Portuguesa e o seu entorno, a palavra da rua e a experiência audiovisual. As aulas foram coordenadas pelo Coletivo Coletores, que se destaca pelos trabalhos com projeção mapeada dentro do contexto das periferias globais.

Em 2023, o coletivo, criado pelos artistas e pesquisadores Toni Baptiste e Flávio Camargo, ganhou o prêmio Artistas de Impacto promovido pela ONU, representando São Paulo na categoria artes visuais.

“Para o evento de encerramento, o público poderá se conectar com a produção colaborativa dos participantes do projeto, que fará da arquitetura do Museu suporte para uma obra que representará a valorização da coletividade, da memória e da força dos fluxos que ocupam a territorialidade do bairro da Luz”, afirma o Coletivo Coletores.

“Foi com a frase de João do Rio ‘A rua é transformadora das línguas’ que iniciamos o Encontros Dissidentes. Com esse projeto, descobrimos (ou reafirmamos) como a rua, o território, a arte, a palavra e a construção coletiva são transformadoras de um museu. Neste evento, celebramos a experiência formativa de jovens, talentosos e inspiradores, e todos aqueles que fizeram o projeto acontecer e colocaram em movimento tecnologias e conhecimentos de forma disruptiva e generosa”, diz Camila Aderaldo, coordenadora do Centro de Referência do Museu.

Esquenta

Antes do início da exibição das projeções, o Museu da Língua Portuguesa apresentará o show musical ‘Risco_’, da cantora Aryani Marciano. A atração integra a programação da Plataforma Conexões, que selecionou, em 2024, trabalhos de novos artistas com o tema ‘Línguas Africanas no Brasil’, em diálogo com a atual mostra temporária ‘Línguas africanas que fazem o Brasil’. Nesta performance, que acontecerá a partir das 16h, no Pátio B do Museu, Aryani inclui no repertório canções de diversos ritmos, como rap, samba, jongo e jazz. Ela ainda vai declamar poesias e cantos tradicionais de Moçambique e Malauí.

O Pagode na Lata, tradicional grupo de samba da região da Luz, também é um dos convidados da programação especial do Museu no feriado do Dia da Independência do Brasil. A banda, cujas rodas de samba agitam o território, vai tocar a partir das 18h, também no Pátio B.

Das 16h às 20h30, o público vai ter a opção de comprar comidas e bebidas em barracas espalhadas pelo Pátio B. Os comerciantes, entre eles da Ocupação 9 de Julho, são parceiros do território e da região central da capital paulista.

Até as 18h, o público poderá visitar a exposição principal e a mostra temporária ‘Línguas africanas que fazem o Brasil’. Enquanto a exposição principal explora a diversidade da língua portuguesa por meio de experiências lúdicas, interativas e audiovisuais, a mostra temporária, com curadoria de Tiganá Santana, enaltece a presença de línguas africanas, como as do grupo bantus, no português falado no território brasileiro.

A exposição ‘Línguas africanas que fazem o Brasil’ conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Instituto Cultural Vale, da John Deere Brasil e apoio do Itaú Unibanco, do Grupo Ultra e da CAIXA.

Serviço

Encontros Dissidentes – Projeção mapeada e música no território da Luz

Dia 7 de setembro (sábado), das 19h30 às 20h30

Na torre do relógio da Estação da Luz

Grátis

7º Plataforma Conexões – Show Risco_, com Aryani Marciano

Dia 7 de setembro (sábado), às 16h

Pátio B

Grátis

Pagode na Lata

Dia 7 de setembro (sábado), às 18h

Pátio B

Grátis

Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pelo site da Sympla

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo