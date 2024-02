Museu da Língua Portuguesa apresenta o Karaokê Infinito

O Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, apresenta o Karaokê Infinito, que ocupa o Saguão B. Em diálogo com a exposição temporária Essa nossa canção, a instalação permite que o público cante e brinque com músicas do cancioneiro brasileiro, de terça a sábado, das 10h às 17h. Não precisa pagar nada: é só chegar, pegar o microfone e soltar a voz.

No Museu, o Karaokê Infinito está montado em um ambiente lúdico, luminoso e colorido, onde o público pode cantar e se divertir com músicas famosas e populares do país, e ainda fazer fotos para as redes sociais.

O Karaokê Infinito é uma criação da artista visual gaúcha Manuela Eichner, cujos trabalhos buscam ocupar e transformar os espaços de arte por meio de práticas imersivas, ultrapassando os limites dos suportes e promovendo uma experiência coletiva. Ao longo de sua trajetória, ela já participou de programas artísticos em diversas cidades, como o Arte Pará em Belém, o ZK/U em Berlim e o AnnexB em Nova York.

A instalação dialoga com a exposição temporária Essa nossa canção, que aborda a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil através de músicas de diversos gêneros, como piseiro, funk, axé music, forró, samba e bossa nova, entre outros, de artistas que vão de Lia de Itamaracá a MC Marcelly e Mano Brown, em experiências imersivas e audiovisuais. No Karaokê Infinito, inclusive, muitas das faixas presentes na mostra, como Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) e Flor e o Beija-Flor (Marília Mendonça/Juliano Tchula), podem ser escolhidas para serem cantadas.

Com curadoria de Hermano Vianna e Carlos Nader, consultoria de José Miguel Wisnik e curadoria especial de Isa Grinspum Ferraz, Essa nossa canção conta com o patrocínio máster da CCR, patrocínio do Grupo Globo, e com o apoio do BNY Mellon e do Itaú Unibanco – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A exposição ficará em cartaz até o fim de março.

SERVIÇO

Karaokê Infinito

Desde 3 de fevereiro, de terça a sábado, das 10h às 17h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Mostra temporária Essa nossa canção

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

No dia 14/2 (Quarta-Feira de Cinzas), das 12h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/68203

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo