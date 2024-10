Museu da Língua Portuguesa abre mostra temporária Vidas em Cordel em novembro

Será aberta ao público no dia 2 de novembro Vidas em Cordel, a nova mostra temporária do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Com correalização do Museu da Pessoa, a mostra vai apresentar histórias de vida contadas no formato de literatura de cordel. São biografias de nomes consagrados da cultura brasileira, como o escritor e líder indígena Ailton Krenak, e também de pessoas comuns. Entre elas, figuras emblemáticas do território da Luz, onde o Museu está localizado. Além disso, o projeto contará com uma cabine interativa, onde os visitantes poderão gravar depoimentos – as histórias compartilhadas são incluídas automaticamente no acervo do Museu da Pessoa.

Ailton Krenak/Divulgação

A curadoria é do poeta e cordelista Jonas Samaúma, do cordelista e pesquisador do folclore brasileiro Marco Haurélio, e da xilogravadora Lucélia Borges.

Vidas em Cordel estará montada no Saguão B e poderá ser visitada de terça a domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita para todos os públicos.

A mostra temporária Vidas em Cordel, uma correalização com o Museu da Pessoa, integra a Temporada 2024 do Museu da Língua Portuguesa, que conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, e do Instituto Cultural Vale; com apoio do Itaú Unibanco, do Grupo Ultra, por meio do Instituto Ultra, da CAIXA e do UBS BB Investment Bank – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

SERVIÇO

Mostra temporária Vidas em Cordel

De 2 de novembro a fevereiro de 2025

De terça a domingo, das 10h às 17h

No Saguão B

Grátis

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo