Museu da Língua Portuguesa aberto no feriado da Páscoa

Vai viajar para São Paulo ou ficará na capital paulista no fim de semana da Páscoa? Se sim, coloque em sua programação uma visita ao Museu da Língua Portuguesa. A instituição, que fala sobre a riqueza e a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil, vai funcionar normalmente entre os dias 29 e 31 de março, com entrada gratuita para todos os públicos no sábado, dia 30. Na sexta e no domingo de Páscoa, os ingressos vão custar R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Localizado no icônico prédio da Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Quem visitar o Museu ao longo do feriadão terá acesso à exposição principal, repleta de experiências interativas e audiovisuais que destacam a pluralidade do português falado em todas as regiões do país. Um dos destaques é o Falares, no qual o público ouve depoimentos de pessoas de diversas origens, idades e profissões.

Outra dica é passar pela Praça da Língua, uma espécie de planetário das palavras, onde textos da literatura em língua portuguesa são projetados no teto. Trechos de obras de nomes como Machado de Assis, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, entre outros, podem ser ouvidos neste espaço. O visitante também pode passar pelo terraço do Museu, inaugurado com a reabertura da instituição, em julho de 2021: além de uma vista privilegiada da cidade de São Paulo, há no local uma cafeteria para quem quiser contemplar a torre do relógio da Estação da Luz e a paisagem tomando um café ou alguma bebida gelada, para os dias de calor.

O Museu também oferecerá uma programação paralela no fim de semana da Páscoa. No dia 30 (sábado), por exemplo, acontece a primeira apresentação da Plataforma Conexões em 2024. O projeto selecionou trabalhos de artistas iniciantes com o tema Línguas Africanas no Brasil, o mesmo da próxima exposição temporária do Museu, a ser inaugurada no fim de maio.

O primeiro show é Tem África no samba, do Samba de Dandara, no Saguão Central da Estação da Luz, das 11h às 12h. Composta por sete mulheres, a banda propõe debates sobre ancestralidade e protagonismo feminino.

Além disso, o Núcleo Educativo oferece visitas mediadas gratuitas pelo prédio da Estação da Luz, aos sábados e domingos, às 11h e às 15h. Trata-se de uma excelente oportunidade para conhecer vários lugares desta icônica edificação aos quais o público não tem acesso no dia a dia.

SERVIÇO

Exposição principal do Museu da Língua Portuguesa

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/90834/

Tem África no samba, com Samba de Dandara – 1º Plataforma Conexões

Dia 30 de março (sábado), às 11h

No Saguão Central da Estação da Luz

Grátis

Visitas mediadas ao prédio da Estação da Luz

Aos sábados e domingos, às 11h e às 15h

Os grupos são formados no Pátio A, 15 minutos antes do passeio, perto da bilheteria

Grátis

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo