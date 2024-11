Museu da Imigração inicia obras para nova exposição de longa duração

Após 10 anos, o Museu da Imigração (MI) – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – dará início, em dezembro de 2024, às obras para requalificar o espaço dedicado à exposição de longa duração, no primeiro pavimento. Durante as obras, o MI permanecerá aberto ao público com uma programação intensificada, voltada às temáticas das migrações. A nova mostra, intitulada Migrar – uma história compartilhada sobre nós, será inaugurada no primeiro semestre de 2025, apresentando novos conteúdos, peças do acervo, obras de arte, instalações interativas e recursos tecnológicos.

Entre os destaques do período está a mostra temporária Mova-se! Clima e deslocamentos, a maior já realizada pelo Museu, que explora os impactos do aquecimento global e dos desastres ambientais nos processos migratórios. A exposição utiliza instalações, objetos, depoimentos e tecnologias para uma experiência imersiva e reflexiva.

Em dezembro, o Museu da Imigração oferecerá atividades especiais que permitem ao público conhecer os bastidores da preparação para a nova exposição. No dia 3, terça-feira, será realizado um bate-papo, ao vivo no YouTube do MI, com os artistas Adriane Kariú, Paulo Chavonga e Daniel Jablonski, que discutirão o papel da arte na mostra Migrar – uma história compartilhada sobre nós. A conversa abordará como suas produções artísticas exploram, de forma inovadora, os temas de migração e deslocamentos humanos.

Já em 4 e 12 de dezembro, a equipe de conservação do Museu ministrará uma visita especial pela exposição, já em fase de desmontagem, voltada a estudantes de Arquitetura, Museologia e História da Arte, mediante inscrição. A atividade oferecerá uma experiência prática e teórica sobre os procedimentos de desmontagem e acondicionamento do acervo, alinhados às normas nacionais e internacionais de preservação.

A programação completa está disponível no site do Museu da Imigração.

Nova exposição

A concepção da nova exposição começou em 2022 e envolveu pesquisas aprofundadas e projetos participativos, como o “8 anos depois de Migrar: experiências, memórias e identidades”. Rodas de escuta foram realizadas com comunidades migrantes, especialistas, autoridades e parceiros, proporcionando reflexões que fundamentaram o projeto. A nova mostra ampliará o olhar sobre migrações, destacando tanto os movimentos contemporâneos quanto as diásporas brasileiras e as migrações internas. Também abordará os múltiplos fatores que levam as pessoas a migrar, como questões políticas, ambientais, econômicas e afetivas.

Museu da Imigração

Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP

Tel.: (11) 2692-1866

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 17h

Acessibilidade no local – Bicicletário na calçada da instituição | Metrô Bresser-Mooca