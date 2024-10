Museu da Imaginação tem programação especial no mês das crianças

Para comemorar o mês das crianças, o Museu da Imaginação preparou uma programação especial que atende a todas as idades. A partir do dia 1º, a “Invasão Tortuguita”, localizada na Oficina da Imaginação, oferecerá atividades com jogos e desafios que estimulam os sentidos e a percepção visual de maneira divertida para os pequenos.

Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, o Museu também terá um fim de semana especial com oficinas de Play-Doh, onde as crianças poderão soltar a imaginação e criar suas próprias obras com massinhas de modelar coloridas.

Além das atividades especiais, o local oferece atrações permanentes, como o “ImaginEinstein”, que apresenta experiências lúdicas sobre física, “Dentro do Cérebro”, uma jornada pelos cinco sentidos humanos que oferece uma experiência imersiva dentro da mente, e “Formigas em Ação”, um megaformigueiro interativo onde as crianças podem aprender sobre a complexa vida social das formigas.

O Museu da Imaginação se destaca por ser um espaço seguro e acolhedor para que as crianças possam socializar, aprender e desenvolver suas habilidades cognitivas e sociais. Para as famílias, é uma oportunidade única de passar momentos de qualidade juntos, em um ambiente que promove o aprendizado através da diversão e criatividade.

Confira outras atividades Do Museu da Imaginação:

Nós Plantamos o Futuro: simula uma trilha de arvorismo em um bioma de floresta cenográfica, incentivando o conhecimento sobre ecologia.

Mondrian: Do Figurativo ao Abstrato: imersão nas obras e estilos de Piet Mondrian, estimulando a apreciação artística.

Escalando o Mundo: uma aventura que desafia as habilidades físicas e mentais através de escaladas lúdicas.

Biomáquina: como o corpo humano funciona como uma máquina através de instalações interativas.

Agriventura: uma exploração da agricultura através de uma abordagem divertida e educativa.

Pequenos Construtores: uma zona de construção onde as crianças podem montar e criar estruturas.

Matemágica: a magia dos números e formas através de jogos e puzzles.

Imagination Playground: um espaço lúdico que incentiva o jogo livre e a criatividade.

Suas Escolhas, Seu Futuro: uma exposição interativa que ensina sobre as consequências de nossas escolhas diárias.

Baby Sensorial by Multikids: espaço dedicado para bebês, focado no desenvolvimento sensorial através de atividades adaptadas.

Oficina da Imaginação: atividades práticas que variam desde artes e ciências, proporcionando aprendizado hands-on.

Sala do Silêncio: um ambiente calmo e acolhedor especialmente projetado para visitantes do espectro autista.

Funcionamento em outubro

Terça a domingo – das 9h às 17h.

O Museu não funcionará no dia 06/10 devido às eleições municipais.

Preços dos ingressos (válidos para visitas a partir em 1º de outubro)

Bebê (de 0 a 1 ano e 11 meses): Gratuito.

Ingresso promocional (adulto ou criança): R$ 120,00 cada.

Idoso ou Professor: R$ 75,00 cada.

PCD ou acompanhante PCD: R$ 75,00 cada.

Adulto ou criança: R$ 260,00 cada.

Meia-entrada (adulto ou criança): R$ 130,00 cada.

Promoção dos aniversariantes do mês:

Em outubro, a criança aniversariante do mês é de graça*, acompanhada de dois ou mais pagantes (adulto ou criança).

* Válido para crianças e adolescentes com até 17 anos de idade a serem completados em outubro, apenas para compra na bilheteria do Museu, mediante comprovação.

Combos promocionais de outubro:

Na compra de combos promocionais, o valor do ingresso fica ainda mais barato.

3 ingressos de R$ 360,00 por R$ 299,70 (R$ 99,90 cada)

4 ingressos de R$ 480,00 por R$ 359,60 (R$ 89,90 cada)

5 ingressos de R$ 600,00 por R$ 399,50 (R$ 79,90 cada)

6 ingressos de R$ 720,00 por R$ 479,40 (R$ 79,90 cada)

Estacionamento próprio (Rua Antônio Nagib Ibrahim, 350)

Todo o período de visitação: R$ 30,00

Serviço

Museu da Imaginação

Endereço: Rua Virgilio Wey, 100 – Água Branca – São Paulo