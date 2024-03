Museu Da Imaginação recebe março com ações especiais

O Museu da Imaginação recebe milhares de visitantes que buscam o melhor das atividades educativas com conhecimento e diversão. Oficinas, apresentações, exposições, atividades educativas, Empório Multikids, e apresentação científica, além de temas mensais especiais fazem parte da programação. Tudo isso em um espaço de 2.000m² de muita diversão e aprendizado No site museudaimaginação.com.br, tem a agenda completa e redes sociais: Instagram e Facebook sempre atualizam sobre todo o cronograma.

Confira os destaques de março:

Oficina Cultural: Seja artista por um dia – Especial do mês da mulher

Datas: Março – 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 29, 30 e 31

Horários: Manhã às 10:30 e 11:30 / Tarde às 15:00 e 16:00

Faixa Etária: a partir dos 3 anos

Vagas: 20 por oficina

Valor: R$ 19,90

Local: Sala Cultural

Descrição: Que tal ter a experiência de se sentir um artista por um dia, vivenciando a pintura dentro de um ateliê de artes? Nesta atividade, vamos adentrar no mundo das Artes Visuais tendo como referência grandes mulheres das artes, ciências e do futebol. E enquanto essa viagem pelo mundo do aprendizado acontece, porque não produzir sua própria obra de arte tendo como referência uma mulher que você admira.

Oficina Maker: Automação Residencial

Datas: Março – 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 29, 30 e 31

Horários: Manhã às 10:30 e 11:30 / Tarde às 15:00 e 16:00

Faixa Etária: a partir de 07 anos

Vagas: 20 por oficina

Valor: R$ 19,90

Local: Sala de InventLabs – Open Robotics

Descrição: Você já imaginou automatizar uma casa e fazer ela acender?

Nessa oficina você poderá aprender os conceitos básicos de programação para poder fazer isso, participe e veja como pode ser fácil e divertido o “Mundo Maker”.

Oficina Cultural MultiKids: Dino Fóssil Escavação

Datas: Março – 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 29, 30 e 31

Horários: Manhã às 11:00 e 12:00 / Tarde às 15:30 e 16:30

Faixa Etária: acima de 3 anos

Vagas limitadas: 15 crianças por horário

Valor: Sem custo adicional

Local: Espaço Cultural

Descrição: Que dinossauros são muito legais todo mundo já sabe. Mas você já se perguntou como sabemos da existência deles? Nessa oficina vamos aprender sobre os fósseis, como eles são formados e ainda criar o nosso próprio fóssil!

Ação Arcor

Datas: Todo mês de março com ativação especial – “Páscoa Mágica “com tortuguita, nos dias 29, 30 e 31

Horários: Manhã das 11:30 às 13:00 / Tarde das 16:00 às 17:30

Faixa Etária: Livre

Local: Recepção

Descrição: Entrega de produtos Arcor para todos os visitantes.

Funcionamento

Segunda-feira: Museu Fechado*

Terça a Domingo – Dois períodos de atendimento:

Manhã: 09:30 às 13h

Tarde: 14h às 17:30

Valores

Criança Meia Entrada (02 a 17 anos): R$ 70,00

Bebê (0 a 01 ano e 11 meses): Gratuito

Adulto Inteira: R$ 70,00

Adulto Meia Entrada: R$ 35,00

Promoções: (não acumulativas)

Quarta com Desconto: Ingresso adulto ou criança de R$ 70,00 por R$ 49,90

Aniversariante do Mês: Ingresso adulto ou criança de R$ 70,00 por R$ 40,00*

*O desconto é válido para criança ou adulto, cujo aniversário é no mesmo mês da visita e será aplicado mediante a apresentação do documento comprobatório.

*Não é válida às quartas-feiras.

*O desconto é válido para criança ou adulto, cujo aniversário é no mesmo mês da visita e será aplicado mediante a apresentação do documento comprobatório. *Não é válida às quartas-feiras. Criança com Deficiência (de 02 a 17 anos): Ingresso por apenas R$ 40,00* e seu acompanhante maior de 18 anos paga a meia entrada adulto.

*Válido mediante a apresentação do documento comprobatório.

*Não é válida às quartas-feiras.

Site de compra: Link

Museu da Imaginação

Endereço: Rua Ricardo Cavatton, 251- Lapa de Baixo – SP

Telefones: (11) 2645-7590 / (11) 94539-7638

E-mail: contato@museudaimaginacao܂com܂br

Instagram: museudaimaginacao

Sitehttps://www.museudaimaginacao.com.br/