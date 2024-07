Museu da Imagem e do Som recebe a Feira das Ideias 2024

No fim de semana de 20 e 21 de julho, o Museu da Imagem e do Som, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, recebe a terceira edição da Feira das Ideias neste ano. O evento, que busca estreitar o envolvimento do público com a economia criativa e com o consumo consciente, acontece das 11h às 19h e conta com estandes de produtores independentes, além de oficinas gratuitas. Entre os temas contemplados pelos mais de 40 expositores, estão moda, arte, gastronomia, decoração e jardinagem, entre outros.

PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO, DIA 20

LIVE PAINTING, com @camomilaart | 11h às 19h

OFICINA DE INCENSOS NATURAIS, com @louroartebotanica | 14h

Bastões de ervas, ou smudge stick, são alguns dos nomes que podemos dar aos incensos naturais de ervas e flores. Nessa oficina vamos fazer de maneira orgânica e intuitiva um bastão de erva para secar em casa e você fazer sua defumação quando achar necessário. As plantas possuem inúmeros benefícios quando são queimadas, além dos efeitos energéticos também.

OFICINA “TEORIA DAS CORES E PROPORCIONALIDADE”, com @pretarabisca | 16h

Os participantes aprenderão sobre os conceitos básicos de cores primárias e como utilizá-las para criar cores e técnicas. A oficina também abordará a aplicação da proporcionalidade nos desenhos de mão livre, ajudando os participantes a se expressarem artisticamente com precisão e harmonia.

PROGRAMAÇÃO DOMINGO, dia 21

OFICINA DE PULSEIRAS, com @louroartebotanica | 14h

Nessa oficina, os participantes irão criar suas pulseiras de miçangas e cristais de vidro. Venha com a família aprender mais uma coisa nova.

OFICINA “O BRINCAR LIVRE: CRIE SEUS CENÁRIOS”, com @carrapichoonline | 16h

A Feira das Ideias convida toda a família para um uma oficina de casinhas e pessoas, com massinha de E.V.A, canetinha ou guache, para confeccionar um lindo cenário e levá-lo para casa.

