Museu da Imagem e do Som de SP abre espaço para a moda dos brechós

Neste sábado (28), o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza um evento para quem ama garimpar peças únicas e cheias de história. O “Desapegos MIS” abre espaço para a moda circular e sustentável, combinando o charme do brechó com a riqueza cultural de um dos espaços mais icônicos da cidade. Nesta primeira edição, o museu convida Drick’s Brechó.

Em um ambiente único que mistura cinema e moda, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de peças que combinam estilo, desapegos, economia e responsabilidade. Além de encontrar roupas e acessórios a preços acessíveis, comprar em brechós também ajuda a contribuir para um ciclo de consumo mais consciente.

Durante o dia, também haverá a presença de parceiros de longa data do MIS para venda de alimentos e bebidas, como a Cervejaria Tria e Pastel da Nice. Membros do Clube MIS – o programa de sócios do Museu da Imagem e do Som – têm desconto especial nas compras.

Serviço:

Desapegos MIS

Data: 28/9, sábado

Horário: Das 10h às 17h

Local: Área externa

Ingresso: Gratuito

Classificação indicativa: Livre