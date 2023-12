Museu da Energia e EDP oferecem diversas atividades em comemoração ao mês das férias

O Museu da Energia de Salesópolis abre sua programação especial de dezembro, o mês das férias, com diferentes opções de atividades, dentro e fora de suas instalações, incluindo trilhas, avistamento de aves e diferentes atrações culturais e educacionais.

Com patrocínio da EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, as ações acontecem entre os dias 02 e 22 de dezembro. O apoio da EDP ao Museu acontece através do Programa de Ação Cultural (ProAC), lei de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Avistando 2023 – Encontro Veteranos – Vagas esgotadas!

A primeira atração do mês será no sábado (02/12), às 8h da manhã, quando começa o “Encontro de veteranos” na Trilha do Brejo, a atividade vai celebrar a existência do COA – Clube de Observadores de Aves, o Museu da Energia de Salesópolis em parceria com o Sítio Macuquinho organizará mais uma edição do “Avistando 2023 – Encontro de Observadores de Aves”, cujo objetivo é promover a observação de aves na natureza com enfoque no registro, conservação e conhecimento da avifauna, bem como o turismo responsável e a Ciência Cidadã. A atividade é aberta para todos os públicos.

Roteiro das Folhas

Essa atividade é para crianças de 5 a 12 anos de idade e acontece no sábado (09/12). O Roteiro das Folhas é uma trilha interativa cuja temática principal será a “caça” e identificação dos diversos tipos de folhas existentes na natureza, onde as crianças serão convidadas a encontrar um representante de cada tipo e cor de folha pré-determinadas pelo Educador durante o passeio, utilizando alguns equipamentos que serão disponibilizados, como lupa, binóculo, etc. O objetivo da atividade é fazer com que as crianças tenham contato com os mais variados tipos e formas de folha presentes na natureza e assim, aprendam mais sobre a Botânica e sua importância de forma lúdica e participativa. A atividade será na Trilha do Tangará e nas áreas verdes do museu e começa às 10h.

Desbravando a Fenda

A trilha será realizada no sábado (16/12), o percurso é em meio a trechos remanescentes de Mata Atlântica, proporcionando ao público interação e contemplação da natureza rumo à uma fenda natural entre áreas rochosas e contemplação da Cachoeira dos Freires formada pelas águas do Tietê. Essa atividade é para crianças e jovens de 7 a 16 anos e começa às 10h

Presentes do Museu – Semana Kids

Entre os dias 19 e 22 de dezembro, o Museu da Energia de Salesópolis realizará uma semana de atividades educativas, sendo que cada dia terá uma atividade diferente, sempre começando às 10h.

Dia 19/12 (Terça-feira): Jogo das Potencialidades

Esta é uma forma de entretenimento para contribuir e enriquecer o desenvolvimento intelectual das crianças com o material educativo disponibilizado, haverá uma conversa com os colegas sobre as características das áreas no mapa brasileiro e indicar quais são os potenciais daquela região, se tratando das fontes de geração de energia renovável, além de debater questões como sustentabilidade, uso consciente da energia. A atividade é indicada para crianças e jovens entre 10 e 16 anos.

Dia 20/12 (Quarta-feira): Jogo Super Aves

Será realizado um bate papo sobre as aves da Mata Atlântica, para que as crianças se familiarizem com o tema e conheçam um pouco mais da rica avifauna. Depois apresentaremos o jogo e qual sua jogabilidade, dando início na disputa pelo maior número de cartas. O jogo é indicado para crianças entre 7 e 14 anos.

Dia 21/12 (Quinta-feira): Experimentoteca no Espaço Energia

A experimentoteca será um dia de demonstração de alguns experimentos lúdicos de física, como: pilha de batata, eletrização, atração e repulsão, entre outros. O visitante poderá conhecer e aprender sobre o seu funcionamento. A atividade é indicada para crianças entre 5 e 12 anos

Dia 22/12 (Sexta-feira): Caça ao Tesouro no Museu

O “Caça ao Tesouro” é um jogo de pistas, onde os participantes têm missões que avançam com a resolução de enigmas. Cada enigma ajuda a descobrir o próximo local onde está escondida a próxima pergunta do jogo. O jogo continua até a localização final do tesouro. Essa atividade é para crianças entre 5 e 14 anos.

Todas essas atividades da Semana Kids acontecem dentro das instalações do Museu da Energia de Salesópolis, sendo utilizados os seguintes espaços: Quiosque, Casa de Máquinas, Espaço das Águas e Espaço Energia.

As atividades são gratuitas e os interessados devem se inscrever antecipadamente entrando em contato por meio do WhatsApp do Museu (11) 99115-0020.

Serviço

Projeto – Mês das Férias – Museu da Energia de Salesópolis

Local: Estrada dos Freires, km 06 – Freires, Salesópolis – SP

Datas: 02/12, 09/12, 16/12, 19/12, 20/12, 21/12 e 22/12

Atrações:

02/12 às 08h – Avistando 2023 – Encontro Veteranos Vagas esgotadas!

09/12 às 10h – Roteiro das Folhas

16/12 às 10h – Desbravando a Fenda

19/12 às 10h – Jogo das Potencialidades

20/12 às 10h – Jogo Super Aves

21/12 às 10h – Experimentoteca no Espaço Energia

22/12 às 10 – Caça ao Tesouro no Museu

Inscrições: WhatsApp do Museu (11) 99115-0020 ou e-mail salesopolis@museudaenergia.org.br