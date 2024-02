Museu da Energia de São Paulo realiza oficina de máscaras e instrumentos de Carnaval

Com programação dedicada ao Carnaval, em fevereiro, o Museu da Energia de São Paulo realiza as oficinas de instrumentos musicais e confecção de máscaras. O Museu, que é mantido pela Fundação Energia e Saneamento, busca preservar a história da eletricidade e saneamento no Brasil.

A primeira oficina começa no dia 10 e será dedicada à confecção de instrumentos musicais e compreensão de sons, ritmos e músicas de carnaval, como as marchinhas. A atividade, que será conduzida pela percussionista e arte-educadora Mazé Cintra, propõe despertar a criatividade e coordenação motora dos participantes e se tornar um momento divertido de produção de instrumentos musicais.

Na terça-feira de Carnaval (13 de fevereiro), é a vez da oficina de produção de máscaras carnavalescas. Os materiais e ferramentas necessários para a confecção das peças estarão à disposição dos participantes. De acordo com o Museu, a oficina é uma iniciativa de divulgar conhecimento e manter viva a memória do carnaval como Patrimônio Cultural Imaterial do estado de São Paulo.

A participação é aberta ao público de todas as idades. Não é necessário inscrição prévia.

Serviço:

Evento: Programação de fevereiro

Museu de Energia de São Paulo – Alameda Cleveland, 601, Campos Elíseos, São Paulo

10/02 – Oficina de Instrumentos com Mazé Cintra, às 14h

13/02 – Oficina de Máscaras de Carnaval, às 14h

Inscrições: gratuitas no WhatsApp (11) 99169-8531, telefone: (11) 3224-1489 ou e-mail saopaulo@museudaenergia.org.br

Entrada – preços – fevereiro 2024

R$ 10,00 Inteira

R$ 5,00 Meia-entrada: Estudantes, pessoas com deficiência e um acompanhante, jovem de baixa renda com ID Jovem. Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais de ensino. É necessário a apresentação de comprovante.

Ingresso Família: crianças até 07 anos são isentas e os responsáveis pagam meia entrada.

Isenção: Moradores do território (Campos Elíseos e Bom Retiro), Professores, maiores de 60 anos, guias e monitores de turismo, membros do ICOM e funcionários das empresas mantenedoras da Fundação Energia e Saneamento. É necessário a apresentação de comprovante.