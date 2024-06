Museu da Energia de São Paulo completa 19 anos em junho

No mês em que completa 19 anos de existência, o Museu da Energia de São Paulo em sua agenda cultural de junho, em 22/06, o Grupo Uirapuru, coletivo formado por estudantes da EMESP Tom Jobim, apresenta seu repertório musical a partir das 15h. O encontro faz parte do projeto “Música no Museu”, que dá espaço para grupos musicais do território apresentarem seus trabalhos ao público visitante.

No dia 26/06, a unidade oferece, em parceria com a Fundação Porta Aberta, uma oficina de confecção de vasos ecológicos, a “Oficina de Bio-vaso”. A atividade abordoda sustentabilidade, reintegração social, além de criatividade em desenvolver vasos para plantas, utilizando coco verde que será descartado. A ação é relacionada ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas.

Fechando as atividades culturais, em 28/06 acontece a Contação de Histórias Modorras e Lereias. Inspirada nos livros, Élida Marques, criadora do projeto, promove um encontro especial para ouvir e contar histórias; um resgate do prazer da leitura e da escuta.

Serviço

Museu da Energia de São Paulo – Programação de junho

Local: Museu de Energia de São Paulo – Alameda Cleveland, 601 (Campos Elíseos)

Atrações:

– 22/06 às 15h – Música no Museu apresenta: Grupo Uirapuru

Público: Livre

Informações e inscrições: WhatsApp (11) 99169-8531 ou telefone: (11) 3224-1489, ainda pelo e-mail saopaulo@museudaenergia.org.br ou pelo formulário de inscrição

– 26/06 às 10h – Oficinas de Bio-vaso com a Fundação Porta Aberta Música

Público: Livre

– 28/06 às 10h30 – Contação de Histórias Modorras e Lereias

Público: Livre

