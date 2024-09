Museu da Energia de São Paulo celebra a 18ª Primavera dos Museus

Em setembro, o Museu da Energia de São Paulo traz uma programação especial para celebrar a 18ª Primavera dos Museus, evento anual coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que reúne museus de todo o Brasil em torno de temas comuns. Com o tema deste ano sendo “Museus, Acessibilidade e Inclusão”, a unidade destaca o papel essencial na promoção de acesso e inclusão para todos os públicos, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas.

Ao longo do mês, a entrada da unidade será gratuita com uma série de atividades que estará à disposição para todos os públicos. No dia 25, quarta-feira, o Museu oferece a oficina “Print de Planta: Impressão Botânica com Plantas”, onde os participantes poderão coletar objetos naturais como folhas, flores, sementes, cascas e raízes para criar padrões orgânicos em papel e tecido. Esta atividade estimula a criatividade e o desenvolvimento de habilidades motoras, além de proporcionar um aprendizado sobre a flora local.

No dia 26, quinta-feira, acontece a oficina “Marcadores de Flores”, em que os participantes usarão folhas secas para confeccionar marcadores de páginas. A ação visa incentivar a coleta de flores aromáticas e estimular a imaginação e a coordenação motora dos participantes.

No dia 27 de setembro, sexta-feira, a oficina “Padrões do Museu” propõe explorar e reproduzir os padrões arquitetônicos do casarão do Museu utilizando papel, cola e linhas diversas. Esta oficina oferece uma oportunidade de aprofundar o conhecimento histórico e rico do edifício.

O dia 28, sábado, traz duas atrações: a “Visita Sensorial” e uma apresentação musical. A Visita Sensorial proporciona uma imersão na São Paulo do final do século 19 e início do século 20, permitindo aos participantes vivenciar sensações, emoções, sons, sabores e aromas da época com a chegada da energia elétrica. Conduzida com os participantes vendados, a atividade destaca aspectos de acessibilidade e inclusão. No mesmo dia, o público poderá desfrutar, no jardim do Museu, da apresentação da musicista Mazé Cintra e do grupo Qué que Deu, com uma ênfase especial no potencial feminino nas percussões de blocos de rua.

Vale ressaltar que, exceto pela Visita Sensorial, que requer inscrição prévia devido à limitação de 15 participantes e é destinada a maiores de 12 anos, todas as outras atividades são de acesso livre e não possuem classificação etária.

Além das atividades da Primavera dos Museus, o Museu da Energia de São Paulo oferece, em setembro, aulas de Yoga e Chi Kung, ministradas pela professora Alessandra Araújo. As aulas, abertas a todas as idades, ocorrerão nos dias 6, 13, 20 e 27, das 10h às 11h30, na área coberta do pátio externo. Alessandra Araújo, formada no Curso de Instrutores de Yoga da Associação Ananda Marga e pós-graduada em Práticas Corporais da Medicina Tradicional Chinesa pela EACH/USP-SP, conduzirá as aulas, que promovem benefícios tanto para a saúde física quanto mental. Recomenda-se que os participantes tragam sua própria toalha ou tapete para a prática, embora o Museu disponibilize colchonetes. As aulas de Yoga e Chi Kung exigem inscrição prévia.

Serviço

Museu da Energia de São Paulo

Oficina “Print de Planta: Impressão Botânica com Plantas”Data: 25 de setembro

Horário: 15h às 16h30

Público: Livre

Oficina “Marcadores de Flores”Data: 26 de setembro

Horário: 15h às 16h30

Público: Livre

Oficina “Padrões do Museu”Data: 27 de setembro

Horário: 15h às 16h30

Público: Livre

Visita SensorialData: 28 de setembro

Horário: 10h30 às 12h

Público: Maiores de 12 anos

Limitação: 15 pessoas

Inscrições: [email protected] ou pelo WhatsApp (11) 99169-8531

Ensaio com Mazé CintraData: 28 de setembro

Horário: 13h às 16h

Público: Livre

Aulas de Yoga e Chi Kung:

Datas: 6, 13, 20 e 27 de setembro

Horário: 10h às 11h30

Público: Livre

Inscrições: Clique para a inscrição prévia.