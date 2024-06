Museu da Energia de Salesópolis inaugura passeio ecológico noturno

O Museu de Energia de Salesópolis inaugura uma trilha noturna. A atividade é gratuita e acontece entre 15h do dia 14 (sexta-feira) até 9h do sábado (dia 15). O Museu é apoiado pela EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), lei de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

“O objetivo do passeio é oferecer aos visitantes uma experiência inédita de acampamento/camping em meio à mata, com observação da fauna e flora local noturna. O contato e a observação da natureza também têm o propósito de aguçar os sentidos, como a audição, o tato e o olfato, e o passeio será guiado pela equipe do Museu”, explica Simone Villegas, coordenadora do Museu da Energia de Salesópolis.

A trilha vai percorrer a parte de fora do Museu, como o Espaço das Águas, Quiosques e Trilha da Figueira, e para oferecer a vivência de um ambiente sem iluminação externa, a orientação se dará apenas pela luz natural da lua e das estrelas. Ao todo, são 10 vagas.

O Museu da Energia de Salesópolis é mantido pela Fundação Energia e Saneamento, entidade privada sem fins lucrativos que preserva o patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e saneamento do Brasil.

Inscrições

É necessário fazer a inscrição prévia e gratuita no WhatsApp do Museu da Energia Salesópolis (11) 99115-0020 ou e-mail salesopolis@museudaenergia.org.br.

Serviço

14 e 15/06 (pernoite), das 15h às 9h: Trilha Noturna

Público-alvo: adultos e jovens (limite máximo de 10 participantes)