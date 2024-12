Museu da Energia de Itu comemora 25 anos

O Museu da Energia de Itu, da Fundação Energia e Saneamento, celebra seus 25 anos no dia 14 de dezembro com uma programação especial e gratuita para o público.

De 10 a 14 de dezembro, das 10h às 17h, haverá visitação gratuita às exposições “História, Energia e Cotidiano”, “Fragmentos do Cotidiano” e “Liberdade, Mulher e Ciências”. Os visitantes também receberão exemplares dos materiais educativos “Revista ELAS” e “Almanaque do Sobrado”, produzidos pelo setor educativo do museu, além da publicação “Nas Linhas da Energia”, desenvolvida em parceria pelos Museus da Energia de Itu, Salesópolis e São Paulo.

Ainda durante esta semana, no mesmo horário, o público poderá conferir a Mostra “Os 25 anos do Museu da Energia de Itu”, que celebra a trajetória da primeira unidade museológica da Fundação Energia e Saneamento. A exposição apresenta textos e imagens que relembram marcos importantes da história do museu, abordando temas como ações educativas, atividades externas, eventos, o impacto da pandemia e a preservação da memória institucional.

Mediação “Sentindo o Museu”

Ainda no dia 14 de dezembro, sábado, às 10h30, o Museu oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar uma experiência multissensorial na mediação “Sentindo o Museu”. A atividade, aberta ao público, visa estimular a criatividade e enriquecer a percepção, envolvendo sabores, sons, cheiros e texturas. Conduzida pelos educadores do Museu, com a participação especial da atriz Liliane Navarro, que interpretará D. Ignacia Joaquina Corrêa Pacheco, a mediação proporciona uma experiência única de aprendizado, explorando os sentidos e promovendo um envolvimento com as exposições do espaço.

Viola Caipira

Para encerrar a programação, no dia 14, às 15h30, a Orquestra Ituana de Viola Caipira retorna ao Museu com uma apresentação gratuita de músicas natalinas. Fundada em 2011 pela musicista Célia Maria Trettel da Costa e o violeiro Adilson Tadeu Rodrigues da Silveira (Dill), a orquestra se destaca por sua abordagem inovadora, dividindo seus músicos em naipes com quatro afinações distintas. Essa técnica, com violas afinadas em cebolão e rio abaixo, cria uma sonoridade única, tanto em solos quanto em acompanhamentos, e não é encontrada em outras orquestras de viola.

Museu da Energia de Itu – Programação comemorativa dos 25 anos

Endereço: Rua Paula Souza, 669 – Centro, Itu

Visitação Gratuita – Exposições “História, Energia e Cotidiano”, “Fragmentos do Cotidiano” e “Liberdade, Mulher e Ciências”

Data: de 10 a 14 de dezembro

Horário: das 10h às 17h (Bilheteria aberta até às 16h15)

Aberto ao público

Distribuição de materiais educativos

Data: de 10 a 14 de dezembro

Horário: das 10h às 17h

Aberto ao público

Mostra “Os 25 anos do Museu da Energia de Itu”

Data: de 10 a 14 de dezembro

Horário: das 10h às 17h

Aberto ao público

Mediação Sensorial “Sentindo o Museu”

Data: 14 de dezembro

Horário: 10h30

Aberto ao público

Orquestra Ituana de Viola Caipira

Data: 14 de dezembro

Horário: 15h30

Aberto ao público