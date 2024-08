Museu da CAIXA preserva a evolução do sistema bancário brasileiro

O equipamento cultural que completa 35 anos está localizado no centro histórico da capital paulista, mais precisamente no sexto andar do Edifício Sé, na Praça da Sé, e guarda a memória coletiva de ambientes bancários dos anos de 1930.

Entre móveis, objetos, fotos e documentos, desenham-se recintos que já serviram de cenário para novela de época e filme. O Museu da CAIXA faz parte do Conjunto Cultural da CAIXA em São Paulo, possui ambientes temáticos e expõe uma parte do acervo de 2.909 peças tridimensionais inventariadas, constituídas principalmente por notas e moedas de época, mobiliário, máquinas de escrever e de calcular, cofres e balanças de Penhor.

No corredor de entrada estão expostas fotografias antigas do centro de São Paulo e uma coleção de retratos de personagens ilustres que tiveram importância na criação da CAIXA e na sua história, como Dom Pedro II, o Barão de Itapetininga e o presidente Getúlio Vargas.



Sala da Presidência

A Sala da Presidência mantém o aspecto de quando o prédio foi inaugurado. Os móveis, em aço escovado, são a expressão da modernidade na época, associados ao luxo e a riqueza. Já os armários em madeira, encomendados ao Liceu de Artes e Ofícios, remetem aos conceitos de tradição e solidez. A sala é octogonal e tem o pé direito alto, características que favorecem a acústica do ambiente.



Agência de Época, que foi cenário da novela Éramos Seis, do SBT

A sala da Agência de Época reconstrói uma agência das décadas de 1930 e 1940, com o mobiliário original utilizado pelo gerente, pelo escriturário e o guichê de caixa. O espaço apresenta alguns objetos interessantes, como cofre, mata-borrão, caneta tinteiro, furador, carimbeira, um jogo de chá e um extintor de incêndio antigo.



Sala de Loterias

Na Sala de Loterias encontra-se um armário com quinze mil esferas de madeira, utilizadas nos primeiros sorteios da loteria federal, além de globos para premiação no caminhão da sorte, máquinas de aposta, bilhetes lotéricos e os primeiros cartazes de divulgação da Loteria Federal.



Sala de Poupança

Na Sala da Poupança há uma vitrine que mostra a evolução das cadernetas de poupança, do papel à poupança digital. O local inclui ainda máquinas contadoras de moedas e equipamentos para contar e verificar a autenticidade das cédulas.



Sala do Penhor

A vitrine central da Sala do Penhor expõe lupas, utensílios de uso químico e outros objetos utilizados por avaliadores da época para medir e classificar ouro, pérolas e pedras preciosas. A sala também possui vários tipos de balanças e um estandarte, que era utilizado para anunciar os leilões de joias promovidos pela CAIXA.

Para o gerente de filial da CAIXA Cultural São Paulo, Alexandre Gidaro, o museu desempenha um papel relevante por guardar a memória de tantos capítulos da história da CAIXA, de como ela vem se transformando ao longo das décadas e qual a sua contribuição para o desenvolvimento do Brasil. “No Museu da CAIXA, públicos de todas as idades podem viajar no tempo e descobrir como os serviços bancários diversos, como a poupança e o penhor, se entrelaçam e contextualizam a história da economia popular do brasileira até os dias de hoje”, disse.

O Museu da CAIXA, é um espaço de exposição permanente que pode ser visitado de terça a domingo, das 9h às 18h. Em celebração ao seu 35º aniversário, a CAIXA Cultural São Paulo preparou uma programação especial, com festival de música, visitas teatralizadas, oficinas e um fórum de gestão cultural. Todas as atividades são gratuitas.

Programação Especial de 35 anos do Museu da CAIXA

Festival Palco Brasil – 27/08 a 01/09

O evento, que pela primeira vez é realizado na capital paulista, conta com shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira: Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Zizi Possi, Céu e Rael. Os ingressos para o show do dia serão distribuídos uma hora antes da apresentação, limitados a um ingresso por pessoa. Mais informações no site da CAIXA Cultural São Paulo.

Visita Teatralizada: Memórias da CAIXA – 29/08 e 31/08

A atividade celebra a trajetória da CAIXA Cultural São Paulo e convida o público a refletir sobre sua própria relação com a história e a cultura, em um diálogo contínuo entre o passado e o presente. Por meio de uma conversação, os participantes são conduzidos por uma jornada que entrelaça a história da CAIXA em São Paulo com os principais momentos históricos da cidade, do estado e do país. Informações e inscrições pelo site da CAIXA Cultural São Paulo.

Oficina de Fotografia Urbana: Habitação e Arquitetura – 28 a 30/08

A atividade é uma oportunidade para explorar a cidade e suas habitações através das lentes de uma câmera, seja ela de uma máquina digital ou de um celular. Reunindo teoria e prática, a proposta é investigar como a fotografia pode servir como um meio de registrar e preservar a memória urbana, transcendendo a simples documentação visual para incluir uma dimensão emocional e narrativa.​Informações e inscrições pelo site da CAIXA Cultural São Paulo.

1° Fórum de Gestão e Inovação Caixa Cultural

O evento propõe discussões sobre como os espaços culturais estão se transformando, equilibrando modernização e preservação do patrimônio. Um espaço de diálogo aberto e colaborativo, voltado para gestores de espaços culturais, museólogos, historiadores, produtores de eventos, curadores e profissionais de comunicação. Informações e inscrições pelo site da CAIXA Cultural São Paulo.

Serviço:

35 anos do Museu da CAIXA

Local: CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro Histórico, São Paulo/SP (próxima a estação Sé do Metrô)

Visitação guiada: Terça a domingo, 9h às 18h

Informações: (11) 3321-4400 ou site daCAIXA Cultural

Entrada gratuita

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal