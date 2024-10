Museu Catavento celebra Dia das Crianças com espetáculo do “Ciência Divertida”

Nos dias 12 e 13 de outubro, o Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, será palco das últimas apresentações do espetáculo infantojuvenil ‘Em Busca da Gotinha Preciosa’, parte do projeto ‘Oceano Diverteatro e Cine Viajante’. Após passar por nove cidades em quatro estados brasileiros, o projeto chega a São Paulo com o objetivo de integrar arte, ciência e educação ambiental de forma lúdica.

Na capital paulista, antes da apresentação no Museu Catavento, o projeto realiza, no dia 09 de outubro, sessões do espetáculo e exibição do filme ‘Um Mergulho no Desconhecido’, na EMEF Airton Arantes Ribeiro. Nesse dia, as sessões serão exclusivas para os alunos da escola em questão.

Em consonância com a Década do Oceano, campanha da ONU voltada à proteção dos ecossistemas marinhos, o espetáculo ‘Em Busca da Gotinha Preciosa’ convida o público para uma jornada épica pelos oceanos do mundo. Dois cientistas utilizam seus conhecimentos sobre a água, elemento vital, para conduzir as crianças por aventuras emocionantes, superando obstáculos por meio da ciência. Além disso, as apresentações teatrais abordam temas como preservação do meio ambiente, uso consciente da água e reciclagem, ampliando o entendimento das crianças sobre questões ambientais.

“Essa iniciativa combina a arte e a ciência para promover educação ambiental, ao mesmo tempo que sensibiliza as novas gerações, de forma lúdica, sobre a importância da preservação dos nossos oceanos e do uso consciente da água. Acreditamos que projetos como este têm um papel fundamental na formação de uma sociedade mais consciente e engajada na proteção do meio ambiente”, afirma Ana Isabel dos Santos, Líder de Engajamento com Comunidades e Comunicação Interna Latam da Bayer, patrocinadora do projeto por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

O Oceano Diverteatro e Cine Viajante é realizado pelo Ministério da Cultura para circulação nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. A iniciativa é fruto de uma parceria inédita entre o Instituto Laje Viva, Mantas do Brasil e CiênciaDivertida Brasil, que trabalham juntos para promover a conscientização ambiental das crianças brasileiras.

Serviço:

Espetáculo “Em Busca da Gotinha Preciosa”, no Museu Catavento

12 e 13/10 – sessões às 10h e 14h30

Local: Museu Catavento – Auditório

Entrada: R$ 18 (inteira) R$ 9 (meia)

Faixa etária: 08 a 12 anos

Duração: 60minutos