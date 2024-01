Museu Casa de Portinari traz oficina “Meu Doguinho Caramelo” e show com ilusionista

O cachorrinho sem raça definida na cor caramelo já é um verdadeiro símbolo nacional. Atento à fascinação que o bichinho provoca no brasileiro, o Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), promove uma oficina que ensinar a fazer um fantoche do personagem com materiais recicláveis.

Além disso, um show de ilusionismo acontece no domingo, com a promessa de encantar o público em um fascinante jogo de mistério com a participação dos adultos e crianças presentes na esplanada da instituição. Recreação e muita arte também fazem parte da agenda dos próximos dias – confira!

Oficina “Meu Doguinho Caramelo”

Nessa oficina, educadores ensinam a confeccionar um fantoche de um personagem bem característico para os brasileiros: o cachorro caramelo. A ideia é construir o brinquedo com materiais recicláveis e pensar sobre a importância da reciclagem em nosso cotidiano, além de oferecer momentos lúdicos e de aprendizagem.

Data: 27 de janeiro (sábado)

Horário: às 10h e às 15h

Gratuito

Ilusionista – O Batelô

O personagem Batelô é um mágico que representa o princípio dos tempos, muito antes das capas e cartolas. Percorria as pequenas cidades e vilarejos com sua caravana pronto para ludibriar o público com seu jogo rápido de mãos.



O Museu Casa de Portinari recebe o ilusionista em Brodowski, que usa a esplanada da instituição para capturar a atenção das pessoas que se reúnem em frente ao local no fim de semana. Seus números são clássicos jogos de prestidigitação e estimulam o público a participar das ilusões. É uma atividade perfeita para todas as idades e promove uma ótima oportunidade de entrar em contato com o mundo da mágica.

Data: 28 de janeiro (domingo)

Horário: às 15h30

Gratuito

Férias no Museu – oficina de telefone sem fio

A oficina de telefone sem fio faz parte da programação de Férias no Museu. Nesta ação, os educadores do Museu Casa de Portinari convidam os participantes a construírem telefones sem fio com o uso de copos de papel e barbante.

Telefone sem Fio é uma brincadeira popular realizada em grupo, em que uma frase é repetida ao ouvido de um participante, que repetirá para o próximo participante até que, um a um, essa mensagem chegue ao último integrante do grupo, que deve contá-la em voz alta para conferência. A dinâmica envolve concentração e memória.

Data: 31 de janeiro (quarta-feira)

Horário: às 10h e às 15h

Gratuito

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

Entrada: gratuita

Endereço: Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro, em Brodowski (SP).