Museu Casa de Portinari recebe exposição que une arte e ciência em imagens microscópicas

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), recebe no mês de outubro uma exposição de fotos microscópicas no Galpão das Artes.

Entre os dias 03 e 17, o público poderá conferir o encontro entre arte e ciência através de imagens geradas durante exames de laboratório feitos pela patologista veterinária e fotógrafa Gisele Conti. Confira, abaixo, mais informações sobre a mostra.

Exposição “Quando as Células se Transformam em Arte”

A nova exposição no Galpão das Artes mistura arte e ciência e visa encantar adultos e crianças. A mostra reúne imagens feitas no microscópio a partir de inflamações, neoplasias, artefatos e outros itens encontrados no laboratório onde a patologista veterinária e fotógrafa Gisele Conti realiza exames. A exposição é resultado de mais de 10 anos de trabalho da profissional.

“Fotos de um cristal na urina podem parecer com pedras preciosas, assim como o conjunto de algumas células são associadas a aquarelas ou à fantasia da ala das baianas no Carnaval. E essa é a brincadeira da exposição. Perceber que as células se transformam em arte”, afirma Gisele.

Também é possível matar a curiosidade sobre o que se vê no microscópio, assistindo a vídeos de bichinhos que se movem durante os exames no laboratório. Prepare-se para ver os pequenos seres causadores da sarna, além de vermes, piolho de gato e muito mais.

A exposição já passou por outras cidades da região e visa despertar o interesse pela ciência, meio ambiente e fotografia no público de todas as idades.

Datas: 03 a 17 de outubro (terça-feira a domingo)

Horário: das 9h às 17h

Local: Galpão das Artes (rua João Brisotti, 128, Centro, Brodowski/SP)

Informações: (16) 99142-7172

Gratuito

Confira todas as informações sobre a programação do Museu Casa de Portinari no site da instituição.

Museu Casa de Portinari

Inaugurado em 14 de março de 1970, em Brodowski, o Museu Casa de Portinari, instituição do Governo do Estado de São Paulo administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, tem como edificação a antiga residência de Candido Portinari e representa a forte ligação do pintor com sua terra natal, origens e laços familiares.

É o local onde ele realizou suas primeiras experiências com pinturas murais e se aprofundou na técnica ao passar dos anos. Entre os ambientes que mais se destacam, estão o ateliê, com os objetos de trabalho do artista, e a “Capela da Nonna”, que Portinari pintou para sua avó.

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

Entrada: gratuita

Endereço: Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro, em Brodowski (SP)

Informações: (16) 3664-4284 / (16) 99142-7172 (temporário)

YouTube: /casadeportinari

Instagram: @museucadeportinari

Facebook: /museucasadeportinari