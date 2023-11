Museu Casa das Rosas celebra 19 anos

Música, exposições, roda de conversa sobre antirracismo em instituições museológicas e uma mostra de poesia experimental são algumas das atrações do aniversário de 19 anos do Museu Casa das Rosas, celebrado em 9 de dezembro, sábado, durante 12 horas de atividades. Com início às 10h, a agenda estará centrada no tema A Casa é sua para reforçar que este patrimônio arquitetônico e cultural é da sociedade.

A Casa das Rosas é um Museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis. Às 10h, a celebração do aniversário inicia com a Mostra Poesia Expandida 2023, composta por trabalhos experimentais de 26 poetas, com poemas visuais, poemas-objeto, poemas sonoros e poemas animados. A mostra conta com a organização dos poetas Carlos Nigro, Emerson M e Marcelo Heidenreich.

Esses escritores paulistas e de outros estados do Brasil, como Tocantins, Ceará e Paraná, integraram a 5ª edição do Poesia Expandida, curso teórico e prático realizado pelo Centro de Pesquisa e Referência Haroldo de Campos da Casa das Rosas que aborda desde as vanguardas poéticas do século XX até as diferentes expressões da palavra, som e imagem. Uma das partes práticas da formação é resultar em poemas visuais apresentados em diferentes suportes e, por isso, durante o aniversário do Museu, os poemas serão exibidos em painel audiovisual que ficará no jardim (área externa).

A iniciativa Sonhar o Mundo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, também terá espaço na programação de 9/12. Para ampliar o debate e trocas sobre a atuação de todas as esferas museológicas na defesa dos Direitos Humanos, neste ano a campanha trabalha com o tema Antirracismo em Museus, o qual será abordado em uma roda de conversa das 10h às 12h.

O encontro contará com a Irlani Carvalho, educadora da Casa Mário de Andrade e filósofa pela UNIFESP, Dayane Teixeira, profissional da Casa das Rosas, formada em Letras pela UNIP e técnica em Museologia pela ETEC, Grace Miranda, gerente da Fábrica de Cultura Jaçanã, e Ifé Rosa Oadq, supervisora artística pedagógica da Fábrica de Cultura Diadema. A partir de estudos e práticas pelas próprias vivências como mulheres pretas, todas elas compartilharão contextos com o público. As profissionais também colaboram no Núcleo de Estudos e Pesquisas Antirracistas da Poiesis.

O cenário literário vivenciado pelas escritoras e escritores trans será abordado na atividade Experimentalismo em obras trans a partir das 11h. O público encontrará a escritora Amara Moira, travesti e doutora em Teoria e Crítica literária pela Unicamp, o doutor em Literatura, ilustrador e quadrinista transmasculino Lino Arruda, e o roteirista, ator e circense transmasculino Lui Castanho. Além do gênero de autoficção, as propostas experimentais e provocadoras das publicações de autoria trans completam a roda de conversa.

Ainda no campo da literatura, o Sarau DiVerTiMenTo traz os alunos do CLIPE (Curso Livre de Preparação de Escritores) e da Poesia Expandida, formações da Casa das Rosas, a partir das 15h. As turmas apresentam poemas e performances poéticas autorais, além de serem acompanhadas do DiVeRTiMeNTo, duo formado pelos instrumentistas e músicos Walter Louzan e Daniel Gonçalves da Silva que improvisam musicalmente em diálogo com as criações literárias.

Também às 15h, o público poderá conhecer o livro “dentrofora”(Editora Laranja Original), do poeta paulistano Sanchez, que estreia como escritor com essa obra a ser lançada durante o aniversário da Casa das Rosas. Trata-se de um estudo poético sobre oposições: sujeito/objeto, memória/escrita, prosa/verso, dentro/fora. Mestre em Letras e editor, Sanchez tem alguns textos publicados em revistas literárias brasileiras e participou do curso Poesia Expandida 2023.

Sob direção musical do maestro Adilson Rodrigues, o Coral Asa da Palavra homenageia a cidade de São Paulo, prestes a completar 470 anos em janeiro de 2024. Pelo repertório intitulado Pauliceias Desvairadas, às 16h30 o grupo apresenta canções e poemas musicados de diversos autores e músicos brasileiros.

132 anos da Avenida Paulista

Além da programação descrita acima, que também irá comemorar os 132 anos da Avenida Paulista, o Núcleo Educativo do Museu Casa das Rosas realiza a oficina infantil Brincadeiras no jardim na data de aniversário da Avenida considera um dos principais cartões postais de São Paulo, no dia 8 de dezembro, com início às 10h.

Como uma das instituições da Paulista Cultural, a Casa das Rosas oferece essa atividade mediada por Alexandra Batista, educadora do Museu que traz atividades lúdicas para incentivar as crianças no aproveitamento do jardim e na socialização. Na Pescaria de curiosidades, os participantes pescam na fonte informações sobre o Museu, enquanto que o Jogo Casa em detalhes se baseia no nível de patrimônio cultural que a instituição alcançou em quase duas décadas de existência.

CASA DAS ROSAS COMPLETA 19 ANOS

Celebração: A Casa é sua

Sábado, 9 de dezembro, das 10h às 22h

Grátis | Livre

Atividades no jardim do Museu:

MOSTRA POESIA EXPANDIDA 2023

Poemas experimentais expostos no painel audiovisual instalado no jardim do Museu

10h às 22h

Roda de conversa

ANTIRRACISMO EM MUSEUS

Com a Dayane Teixeira, Irlani Carvalho, Grace Miranda e Ifé Rosa Oadq

10h às 12h

Roda de conversa

EXPERIMENTALISMO EM OBRAS TRANS

Com a Amara Moira, Lino Arruda e Lui Castanho

11h às 13h

Apresentação musical e poética

SARAU DiVeRTiMeNTo

Com as turmas dos cursos CLIPE e Poesia Expandida 2023, além da participação do duo DiVeRTiMeNTo

15h às 16h

Lançamento de livro

DENTROFORA

Com a presença do autor, o poeta Sanchez

15h às 16h

Apresentação musical

PAULICEIAS DESVAIRADAS

Com o Coral Asa da Palavra

16h30 às 17h

Aniversário da Avenida Paulista:

Oficina infantil

BRINCADEIRAS NO JARDIM

Com a Alexandra Batista

Sexta-feira, 8 de dezembro, das 10h às 11h

Na área externa do Museu

Jogos:

Pescaria de Curiosidades

Jogo Casa em Detalhes

20 pessoas por jogo. Sem a necessidade de inscrição

Funcionamento: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Jardim aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Programação gratuita

