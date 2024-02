Musas da Mangueira: Ingrid e Erica Mantovani brilham no carnaval com fantasias avaliadas em 100 mil reais

As irmãs Mantovani, Ingrid e Erica, ambas cantoras, estrearam nesta segunda-feira (12) no carnaval do Rio de Janeiro como musas da escola “Estação Primeira de Mangueira”, que contou com o enredo “A Negra Voz do Amanhã”, homenageando a cantora Alcione.

Conhecidas no carnaval paulistano por terem desfilado na X9 Paulistana, as belas brilharam na Sapucaí, com as fantasias “Coração de Porcelana”, usada por Ingrid, e “Uma Nova Paixão”, vestida por Erica, avaliadas em 100 mil reais. Cada look contém mais de 80 mil cristais swarovski e são assinados pelo Atelier Ari Mesquita. Elas tiveram aulas de samba em São Paulo, com Cintia Mello, e no Rio de Janeiro, com a musa da Mangueira Thay Barbosa.

As irmãs se uniram para um projeto musical intitulado “As Mantovani” e lançaram a música “Tu Vai ou Não Vai” para o carnaval. No desfile, as musas dançaram pela primeira vez a coreografia do single.

“As expectativas que tínhamos para a nossa estreia na Sapucaí foram superadas, toda a preparação e planejamento valeram a pena. A experiência de desfilar como musa da Mangueira com a Erica foi a realização de um sonho. Nossa parceria é linda e essa noite ficou marcada para nós como dupla. Depois desse desfile, temos mais certeza ainda que somos rosa e verde de corpo e alma.”, Ingrid diz animada e realizada.

“Hoje, sem dúvidas, foi um dos melhores dias da minha vida. Sentir a energia da comunidade Mangueirense traz uma grande satisfação e fazer parte desse enredo, que homenageou um dos maiores ícones da música brasileira, a Alcione, foi muito especial. O Carnaval no Rio de Janeiro, que eu já amava, tem um significado mais maravilhoso para mim depois dessa madrugada.”, Erica conta emocionada.

Para se preparar para o evento mais animado do Brasil, as cantoras intensificaram a preparação para acompanhar a rotina intensa de ensaios e fazer bonito na avenida: “Já estamos acostumadas a fazer dietas e praticar exercícios físicos, mas intensificamos e adaptamos para ficar em forma para a avenida”, afirmou Ingrid Mantovani.

As irmãs contaram que perderam oito quilos em 7 dias para garantir o corpo ideal para o desfile: “Por uma semana, a nossa alimentação foi totalmente baseada em ovos, saladas, vegetais e sucos detox. Já os nossos treinos foram focados para o cardio. Realizamos drenagem modeladora e usamos bioestimuladores”, contou Erica.