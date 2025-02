Musa do Carnaval Paulista inspira música de Rapper

A influenciadora digital Alisha revelou que foi a morena inspiradora da nova música do Rapper Gu Original. O hit fala sobre uma morena sensual que conquista o coração do rapaz. O Rapper entrou em contato com Alisha e comentou que ela foi a inspiração para o novo hit, lançado no dia 30 de janeiro e que está disponível em todas as plataformas digitais. Confira:

Gu Original é natural de Minas Gerais, iniciou no mundo da música aos 12 anos e está presente em diversos gêneros, suas primeiras aparições foi como MC Gu cantando Funk, logo após virou DJ Gu tocando em diversos festivais em Minas Gerais, seu estado natal. Tem feats com MC Pepeu, Babu Santana, Mac Julia, Mc Kekel e entre outros.

Alisha irá desfilar pela primeira vez no carnaval de São Paulo, ela será um dos destaques do carro abre-alas da escola de samba do grupo especial, Rosas de Ouro, o desfile acontecerá na próxima sexta-feira (28) e será a sexta escola a entrar na avenida, no Sambódromo do Anhembi.

O enredo da escola de samba para o desfile de 2025 é “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”, que conta a história da arte de jogar e sua importância dentro da sociedade. O enredo mostrará que desde dos tempos mais antigos da humildade, os jogos refletem valores, habilidades, costumes de culturas e épocas. E com o passar dos séculos, dos anos, eles foram evoluindo, se diversificando, com avanços tecnológicos, sociais e culturais, porém sem perder a sua essência.

Alisha é influenciadora digital e terapeuta corporal tântrica, é especialista em autoconhecimento corporal e bem-estar sexual. Seu trabalho envolve palestras, workshops e cursos voltados para promover autoestima e confiança. Com mais de 500 mil inscritos no YouTube no “Canal da Alisha”, ela usa as redes sociais para mostrar como o prazer pode ter um efeito terapêutico, transformando vidas em diferentes áreas, como desenvolvimento pessoal e carreira. Alisha já participou também do reality show “Se Sobreviver Case”, exibido pelo Globoplay.