Musa da Colorado do Brás, transforma ensaios de carnaval em terapia contra depressão

Musa do Colorado do Brás e influenciadora digital, Débora Porto, de 35 anos, foi diagnosticada com depressão em julho de 2024. Após enfrentar os sintomas debilitantes da doença por meses, ela encontrou no Carnaval uma forma de superar os desafios e retomar sua energia. “Minha terapeuta pediu para que eu encontrasse algo que gostasse e focasse. Escolhi o Carnaval”, afirmou a musa, que acredita ter encontrado no samba um aliado para sua saúde mental.

Débora, que viu sua rotina ser interrompida pela depressão, descreve o impacto que isso teve em sua carreira e em sua vida pessoal. “Eu não tinha vontade de mais nada, de postar, de gravar. Perdi vários trabalhos porque não tinha forças, e foi péssimo”, contou. A partir da recomendação de sua terapeuta, ela decidiu se entregar ao universo do samba, e a preparação para o desfile da Colorado do Brás, no Carnaval de 2025, se tornou mais do que um compromisso – tornou-se uma terapia.

“Quando estou no meio da bateria, sinto uma energia inexplicável. É como se a música e a dança me libertassem de tudo o que me prende. O Carnaval é, para mim, uma renovação”, revelou.

Além de sua própria recuperação, Débora tem usado sua influência para falar sobre saúde mental em suas redes sociais. “Muita gente me procura para dizer que também enfrenta a depressão. Mostrar que o Carnaval não é só uma festa, mas uma forma de esperança, é muito importante para mim”, destacou.

Neste ano, a Colorado do Brás trará o enredo “Afoxé Filhos de Gandhy no ritmo da fé”, exaltando histórias de superação e força – valores que se alinham perfeitamente à trajetória de Débora. A musa promete emocionar o público ao desfilar como um símbolo de coragem e transformação no Sambódromo do Anhembi.

Com o apoio de sua equipe médica, amigos e da comunidade do samba, Débora vê 2025 como um marco de renascimento. “Quero que as pessoas saibam que é possível transformar dor em alegria. O samba me deu isso e espero que minha história possa inspirar quem está precisando de força”, concluiu a musa da Colorado do Brás.