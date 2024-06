Muriqui Talks discute entretenimento e sustentabilidade nesta sexta-feira (21)

A Ingresse – plataforma que conecta pessoas a experiências ao vivo com inovação, tecnologia e segurança digital na venda de ingressos – se une ao Privilège e à Heineken para trazer nomes fortes do mercado, como Eduardo Alves (Grupo R2), Felipe Anghinoni (Perestroika), Alex Soderberg (NAVEIA), Felipe Ufo (NAVEIA) e Cazé Pecini, para discutir sobre práticas regenerativas e de sustentabilidade dentro do entretenimento, colocando o mercado como um dos protagonistas para a agenda ESG.

O Muriqui Talks, que tem o tema “Entretenimento Verde: O Futuro é Agora”, será realizado nesta sexta-feira (21), na Vila Mogol (Lima Duarte – MG), e reflete o compromisso de promover discussões sobre a interseção entre sustentabilidade e entretenimento. Realizado na Comuniversidade, um espaço dedicado a cursos e treinamentos de conhecimento regenerativo do Ibiti Projeto (projeto socioambiental experimental de 6 mil hectares que se tornou referência mundial), o evento também tem como objetivo reforçar que o Brasil é uma potência na agenda ESG, especialmente em questões ambientais.

A relevância do país nesse cenário se torna ainda mais evidente com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Desta forma, o Muriqui Talks atrai profissionais do mercado de entretenimento, além de entusiastas da sustentabilidade, oferecendo uma oportunidade de bate-papos e networking de alto nível.

Os participantes terão a oportunidade de debater sobre práticas que minimizem o impacto ambiental e promovam a sustentabilidade no entretenimento. Estratégias para reduzir o impacto por meio de reciclagem e reutilização de materiais, utilização de veículos elétricos e caronas compartilhadas, além da implementação de tecnologias verdes, como iluminação LED e equipamentos energeticamente eficientes, também entram em pauta.

Outros assuntos relevantes do Talk serão sobre as produções que abordam questões ambientais, como mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e práticas de vida sustentável, assim como a organização de eventos sustentáveis, incluindo os festivais de música com políticas de lixo zero e utilização de materiais biodegradáveis.

SERVIÇO

Muriqui Talks | Entretenimento Verde: O Futuro é Agora

Data: 21 de junho

Horário: 13h30 às 18h

Local: Ibiti Projeto (Vila Mogol | Lima Duarte – MG)

Gratuito (vagas limitadas)

Mais informações em: https://www.instagram.com/muriquisounds/

MAIS SOBRE PALESTRANTES E MEDIAÇÃO

Palestrantes

Eduardo Alves | Empresário, sócio e diretor de sustentabilidade do grupo R2.

Responsável por todas as ações socioambientais do grupo. Conduziu o Na Praia ao título de maior evento lixo zero do mundo. Além de estar à frente do projeto que levou energia renovável para a maior comunidade quilombola do Brasil e do projeto “Fome de Música” que promoveu uma arrecadação histórica de alimentos durante a pandemia.

Felipe Anghinoni | Professor e sócio-fundador da Perestroika.

Especialista em Empreendedorismo Criativo, Economia Criativa, Educação Criativa e Inovação. Fundador da Perestroika, escola escolhida como uma das 9 empresas-símbolo da Economia Criativa no Brasil. Foi membro do Conselho de Inovação da Natura. Hoje, faz parte do Burning Man o evento mais disruptivo de inovação e arte do Planeta Terra.

Alex Soderberg | Cofundadora e Head de Marketing da NAVEIA.

A marca carioca desenvolve laticínios veganos à base de aveia para o mercado brasileiro. Com uma comunicação jovem e inclusiva, se posiciona como um veículo de ativismo ambiental, mostrando que é possível mudar o mundo, mesmo mantendo os rituais. Alex é cientista de solo e sueca, e veio para o Brasil depois de anos trabalhando na cena de startups de alimentos sustentáveis em Berlim.

Felipe Ufo | Cofundador e CEO da NAVEIA.

O economista carioca traz 15 anos de experiência como executivo no varejo de moda sustentável na empresa Langak, fundada por ele. Felipe também foi apresentador e produtor dos programas Não Conta Lá em Casa no Multishow e do Que Mundo é Esse na Globonews, onde explorou países de conflito como Iraq, Afeganistão e Somália durante mais de 10 anos.

Mediação

Cazé Pecini | Apresentador de televisão e comunicador.

Com uma carreira versátil em diversas emissoras e projetos, destacou-se em programas populares e na MTV Brasil, TV Globo e TV Bandeirantes. Além da televisão, Pecini é conhecido por seu trabalho no podcast “Meu Nome é Correria” e como apresentador do “Terra Agora” no Portal Terra e do TEDx São Paulo.