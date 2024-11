Murilo Huff levanta o público em sua estreia no Caldas Country Festival 2024

Na noite deste sábado (16), Murilo Huff estreou em grande estilo no Caldas Country Festival 2024. Apesar da chuva intensa, o cantor fez ferver o público com uma apresentação especial no palco principal, que marcou sua primeira participação no evento que é um dos maiores do sertanejo no Brasil.

Murilo não poupou esforços para entregar um espetáculo único. “Preparamos um show um pouquinho maior do que a gente faz geralmente. Foi a primeira vez, se Deus quiser, de muitas”, afirmou o artista.

Além de estreante, Murilo foi o responsável por gravar a música-tema deste ano, “Caldô”, reproduzida a todo momento nos intervalos dos shows. “É uma honra e uma alegria imensa fazer parte desse evento tão grandioso e ainda cantar a música-tema deste ano. Sem dúvida, é algo que ficará para sempre na minha memória,” destacou Murilo.

O Caldas Country Festival 2024 encerrou de forma triunfal com mais de 25 mil pessoas prestigiando o evento nos dois dias e shows especiais de Gusttavo Lima, Jorge & Matteus, Edson & Hudson, Nattan e outros grandes nomes. A edição de 2025 já está confirmada e promete ser ainda maior, mostrando a força do megaevento como a última etapa do Circuito Sertanejo.