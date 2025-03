Murilo Huff lança projeto “Acústico” com 1ª parceria de Zé Neto & Cristiano após retorno

De tirar o fôlego! Finalmente, os apaixonados por música sertaneja vão conferir o primeiro projeto “Acústico” da carreira de Murilo Huff com quatro canções inéditas. “Veneno” é o nome da canção mais esperada desde a gravação do DVD, que marca uma interpretação espetacular na primeira participação da dupla Zé Neto & Cristiano após o retorno aos palcos.

O volume está disponível nas plataformas de música. “Me viro”, “Lançar esse namoro” e “Última ex” também integram o lançamento.

Seguido de um ano intenso de trabalho e conquistas, o “Acústico” ressalta o talento vocal e presença de palco de Murilo Huff e abre portas para um novo momento. “A sonoridade do acústico é completamente diferente, mais intimista, ela tem a capacidade de transportar a gente para outro lugar. Senti que a hora seria agora, o último DVD (“Fortaleza”) apresentou um Murilo para muitas pessoas, foi um repertório de qualidade que alcançou feitos abençoados, como cinco músicas no TOP 20 das músicas mais ouvidas.Isso é gratificante para quem está envolvido na produção deste trabalho”, comenta Murilo Huff.

Os números de Murilo Huff traduzem a assertividade e entrega do cantor no repertório: são quase 11 milhões de ouvintes mensais na principal plataforma de áudio (Spotify) e mais de dois bilhões de visualizações no canal oficial do Youtube. “Sinto uma responsabilidade grande a cada novo projeto, porque o público que acompanha o meu trabalho acaba criando expectativa. Eles sabem que tento trazer algo diferente toda vez, eles merecem trabalhos interessantes e que os toquem de um jeito especial. O Acústico é isso, um presente para os fãs que pediram bastante algo com essa característica, levamos inclusive 30 delas para prestigiar a gravação lá em Aparecida de Goiânia/GO. Foi especial”, reflete Murilo Huff.

ACÚSTICO, VOL. 1

1.Veneno (part. Zé Neto & Cristiano)

Compositores: Henrique Casttro/ Elvis Elan/ Kitto/ Marcos Carvalho

2. Me Viro

Compositores: Luiza Martins/ Klebin/ Íkaro/ Rodrigo e Daniel

3. Lançar Esse Namoro

Compositores: Wallas Dias/ Higor Netto/ Felipe Viana/ Matheus Di Pádua/ Matheus Costa

4.Última Ex

Compositores: Murilo Huff/ Ronael/ Ricardo Vismarck/ Rodrigo Reys