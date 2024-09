Murilo Gun chega com seu novo show “Fé no Flow” em São Paulo

Com uma abordagem inovadora que mescla humor, autoconhecimento e música ao vivo, o humorista e palestrante Murilo Gun apresenta seu novo espetáculo, “Fé no Flow”, no Teatro B32, em São Paulo. Dirigido por Márcio Ballas, a montagem oferece uma experiência imersiva que transcende o stand-up tradicional, convidando o público a explorar a relação entre ordem e caos e refletir sobre a busca por uma vida mais alinhada e fluida.

“Fé no Flow” é o resultado de um experimento pessoal que Gun desenvolve há mais de 20 anos, “sem saber”, como ele mesmo explica. “Nos últimos anos, venho fazendo isso de forma intencional, buscando entender como podemos viver em harmonia com o fluxo da vida, abraçando tanto a ordem quanto o caos”, comenta. O espetáculo reflete essa jornada e convida o público a fazer o mesmo, em uma reflexão profunda, porém leve, sobre criatividade e autoconhecimento.

Com uma proposta única que combina teatro, humor, e música ao vivo, Murilo Gun usa metáforas e provocações inteligentes para despertar a consciência do espectador, levando-o a reflexões profundas e sugerindo formas claras de mudar a maneira como encara a vida. O equilíbrio entre diversão e autoconhecimento é a chave da narrativa, reforçando a mensagem de que aceitar tanto a ordem quanto o caos é essencial para viver em harmonia com o fluxo natural das coisas.

Com um cenário visualmente impactante e uma banda ao vivo para complementar a narrativa, “Fé no Flow” une tecnologia e arte em uma produção de alta qualidade, oferecendo uma experiência sensorial envolvente. O espetáculo conta com o patrocínio da Eduzz, além do apoio de Boali, Expert Integrado, Espaço Mabu, Reserva e Sloul. A produção fica a cargo da C.A. Produções.

Sobre Murilo Gun

Murilo Gun é um dos nomes mais respeitados do humor no Brasil, tendo sido pioneiro na internet e no stand-up comedy. Com passagens por grandes palcos, programas de TV e plataformas como o Netflix, Gun decidiu explorar novos horizontes ao estudar futurismo na Singularity University, localizada em um centro de pesquisas da NASA. Desde então, tem se dedicado a explorar temas como criatividade e inteligência emocional, transformando essas reflexões em conteúdo acessível e inspirador.

SERVIÇO

Fé no Flow

Local: Teatro B32 – Av. Brg. Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo/SP

Datas: 27 de setembro (sexta-feira) às 20h, e 28 de setembro (sábado) às 20h e 22h30

Ingressos: A partir de R$ 70,00 (meia entrada) – https://teatrob32.com.br/fe-no-flow/

Vendas: Bilheteria do Teatro B32 e online pelo site oficial teatrob32.byinti.com

Classificação: 10 anos

O artista é representado pela C.A. Produções (https://caproducoes.com.br/)