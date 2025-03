Murilo Gun apresenta “Fé no Flow” neste final de semana em São Paulo

Com uma abordagem que mescla comédia, autoconhecimento e música ao vivo, o humorista e palestrante Murilo Gun apresenta seu novo espetáculo, “Fé no Flow”, ao público de São Paulo, neste final de semana. Serão duas apresentações – sexta (28) e sábado (29), às 20h – no Teatro B32, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi.

Sob a direção de Márcio Ballas, a montagem oferece uma experiência imersiva que vai além do stand-up tradicional e convida o público a explorar a relação entre ordem e caos e reflexão sobre a busca por uma vida mais alinhada e fluida, fazendo um convite para a criatividade e o autoconhecimento. “Fé no Flow é fruto de um experimento pessoal que desenvolvo, mesmo sem saber, há mais de 20 anos. Mas que, nos últimos anos, venho fazendo de forma intencional e buscando entender como podemos viver em harmonia com o fluxo da vida, abraçando tanto a ordem quanto o caos”, comenta Murilo Gun. Para ingressos:

https://teatrob32.byinti.com/#/event/fe-no-flow

Sobre Murilo Gun

Foi um dos pioneiros da internet no Brasil, vencendo dois prêmios iBest (1997 e 1998). Em 1999, aos 16 anos, captou investimentos, fundou a start-up BIT e criou o “Peça Comida” (um “iFood” via pager e fax). Foi empresário de tecnologia do Porto Digital por 10 anos… Até que decidiu se reinventar! Foi um dos pioneiros da comédia stand-up no Brasil, com turnê nacional, lançou show no Netflix e apresentou programas no SBT, Multishow e Comedy Central… Até que decidiu se reinventar! Em 2014, morou durante três meses em um centro de pesquisas da NASA, no Vale do Silício, estudando futurismo na Singularity University. E na volta fundou a KEEP LEARNING SCHOOL – uma escola de cursos online de criatividade que teve 20 mil alunos pelo período de cinco anos… Até que decidiu se reinventar! Durante a pandemia, abriu todos os seus cursos gratuitamente chegando em 500 mil alunos, e entrou num período sabático de autoconhecimento e altoconhecimento. Nos últimos anos, vem se dedicando à palestras corporativas e retiros de liderança, conectando o mundo dos negócios com o universo sútil. Até que decidiu misturar toda a sua história de empresário, comediante, palestrante e aprendiz do sútil… e voltou ao teatro com a palestra espetáculo “FÉ NO FLOW”.

SERVIÇO

Fé no Flow Temporada 2025

Local: São Paulo – Teatro B32

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi

Ingressos a partir de 70,00 (meia entrada)

Classificação Indicativa: 10 anos

Sessões:

Sexta (28): 20h e Sábado (29): 20h

Vendas: Bilheteria do Teatro B32 e no site: https://teatrob32.byinti.com/#/event/fe-no-flow