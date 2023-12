Murilo Diniz é Top 3 na Copa São Paulo Light de Kart

Após um período longe das pistas, o piloto do município de São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista (SP) Murilo Diniz, apresentou boa performance e terminou em P3 na Copa São Paulo Light de Kart, pela categoria F4 Júnior, somando 21 pontos. A etapa final da competição aconteceu neste sábado (9), no kartódromo de Interlagos.

Largando em 14º lugar, Diniz assumiu a 10ª posição logo nas primeiras curvas e conseguiu manter a escalada por posições. Ao final, terminou em sexto lugar e avançou ainda mais na segunda prova, cruzando a linha de chegada em segundo, mesmo com as condições climáticas adversas, já que o sol e a chuva se intercalaram ao longo de todo o sábado. Na terceira corrida, mesmo terminando em quarto lugar, após ter largado em segundo, o desempenho na classificação geral foi positivo e comemorado.

“Este resultado foi super importante nesta retomada da minha carreira. Foi um trabalho em conjunto com a equipe que deu super certo. Agora, é continuar forte e trabalhar para no ano que vem brigar pelo título no Light e subir no pódio do brasileiro”, disse o piloto da equipe Landão Motorsport que tem como chefe de equipe Orlando Gonçalves e Francio Cordeiro como mecânico e que conta com o apoio de Lockagora Locação de Materiais para Festas e Castro Imóveis – Imóveis Bertioga.