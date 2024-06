Murilo Diniz brilha na 5ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart e conquista terceira posição

O piloto de São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista (SP), Murilo Diniz, conquistou o terceiro lugar geral na quinta etapa da Copa São Paulo Light de Kart, pela categoria F4 Graduados B, em disputas realizadas nos últimos dias 31 de maio e 1 de junho, no Kartódromo de Interlagos.

Com corridas inteligentes e estratégias bem executadas, Diniz demonstrou habilidade, pois a troca de posições entre os pilotos foi bastante intensa. Ao final, o resultado foi comemorado, mesmo tendo ficado apenas a um ponto do vice-campeão da etapa. Este foi o terceiro pódio do piloto na temporada, o que o fez permanecer no top 3 do campeonato. A competição é considerada o maior campeonato estadual do segmento no país.

Alan Johnny

“Foi uma rodada muito desafiadora, mas consegui executar bem a estratégia. Em algumas relargadas, adotei uma postura mais conservadora para não sofrer punições, principalmente com entrada de bico. A adrenalina entre os pilotos estava mais alta que o comum, por isso adotei essa postura, que no final se mostrou a melhor”, disse o piloto, que tem o apoio de Lockagora Locação de Materiais para Festas.

A próxima etapa da Copa São Paulo Light de Kart será em 29 de junho, no mesmo kartódromo, e promete mais disputas acirradas. Murilo Diniz segue confiante em buscar melhores posições e consolidar sua trajetória no campeonato. Siga o piloto em seu Instagram: @mudiniz35.