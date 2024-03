Muralha Paulista identifica homem que transportava drogas do Guarujá para Santo André

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante com 49 kg de drogas na Vila Tibiriçá, em Santo André, Grande São Paulo. Na ocasião, o veículo foi identificado através do sistema “Muralha Paulista”, que mostrou o trajeto do homem indo do Guarujá até Santo André. A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (28).

Os policiais militares realizavam patrulha, quando viram um veículo Renault Kwid parado com as portas abertas. Dentro do carro estava um homem visivelmente alterado. Ao se aproximarem, sentiram um forte odor de maconha, momento em que fizeram a abordagem.

Após buscas no veículo, encontraram no porta-malas, caixas de sapato com 66 tabletes de maconha, que após somados totalizaram 49 kg da droga.

Perguntado sobre as drogas, o homem disse que era motorista de aplicativo, e que estava fazendo transporte de cargas, que acreditou serem caixas de sapato, a pedido de um cliente.

Já no DP, os agentes identificaram, através do sistema “Muralha Paulista”, o veículo realizando trajeto do Guarujá, no litoral, até Santo André. Segundo as apurações, o veículo do indiciado realizou percurso semelhante há dois dias para transportar drogas.

O Instituto de Criminalística de Santo André foi acionado para identificação da droga. O homem foi preso e o caso foi registrado no 6º DP de Santo André, como tráfico de drogas.