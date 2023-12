Municípios da Região de Araçatuba tratam da implantação de Cidades Inteligentes

Usar a tecnologia de forma estratégica para promover melhorias que beneficiam a população e tornar as cidades inteligentes é o foco de prefeitos, gestores, servidores e vereadores que participam, nesta quinta-feira (07), no auditório do SEST SENAT em Araçatuba do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes. A abertura está marcada para às 8h30 e contará com a participação do prefeito de Araçatuba, Dilador Borges.

No evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, diversos municípios do noroeste paulista compartilham seus avanços tecnológicos voltados ao melhor atendimento ao cidadão e mostram como a modernização dos mais variados setores administrativos melhoram a qualidade de vida nas cidades.

Conforme o diretor da RCD, José Marinho, o objetivo é promover a troca de experiências entre os gestores municipais e facilitar o acesso a soluções inovadoras. “O objetivo é abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços. A pandemia intensificou mais esse movimento com a implementação de políticas públicas voltadas para melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da inovação”, observa o diretor da RCD.

O prefeito Dilador Borges abre o ciclo de palestras destacando as ações de transformação digital do município. Ele também ressalta a importância do município fomentar a inovação nos municípios da região. “Como gestores, precisamos promover serviços de qualidade para a população, e a tecnologia é uma ferramenta poderosa para agilizar atendimentos, modernizar serviços e oferecer um melhor atendimento. Além disso, compartilhar conhecimento com os municípios vizinhos é uma obrigação que Araçatuba tem em seu DNA. Tenho certeza de que esse evento será uma ótima oportunidade de crescimento para todos nós.”

Promissão é outro município que compartilha seus avanços tecnológicos no evento. Participam o prefeito Dr Artur e o Secretário de Esportes, Roger Cunha, que apresentam as inovações no esporte da cidade localizada a aproximadamente 80km de Araçatuba. “Transferimos todas as ações da secretaria para o online, como reservas de quadras (que era um problema antigo), inscrições de atletas e realização de tabelas. O principal objetivo do site era simplificar o acesso às praças esportivas, competições e projetos do Esporte aos promissenses”, adiantou diretor de Comunicação de Promissão, Lucas Martins.

Birgui é outro destaque na região. O prefeito, Leandro Maffeis, fala, entre outras soluções, sobre o sistema de monitoramento por câmeras de vídeo implantado em todas as escolas municipais. “Surgiu como um projeto para melhorar a sensação de segurança com o apoio da guarda municipal, colaborando também na preservação e segurança dos prédios”, declarou o prefeito.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Araçatuba são gratuitas para servidores públicos, entidades, vereadores e universidades e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd.

Prefeitos Inovadores – Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2023 da região. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades. Ao todo, 14 prefeitos foram selecionados.

No evento, os gestores também poderão conhecer soluções disponibilizadas pelas empresas 1Doc, Placarsoft, Softplan, Aprova, iFractal, Sonner, Evolution Tecnologia Funerária e House Tecnologia. O evento tem o apoio do Gerar e da VotiValley.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Araçatuba

Quando: 07 de dezembro de 2023

Local: SEST SENAT (Rodovia Senador Teotônio Vilela Do Km 7500 ao Km 9500Km, Alvorada – Araçatuba, SP)

Horário: Das 8h às 17 horas

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades:

https://www.sympla.com.br/rcd