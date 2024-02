Município Agro: SP premia cidades com os melhores resultados sustentáveis no campo

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deu a largada para a nova etapa do programa Município Agro – Ranking Paulista. A iniciativa busca promover a cidadania no campo e o desenvolvimento rural sustentável a partir da gestão junto aos municípios.

O programa premia com recursos extras os municípios com os melhores resultados sustentáveis na produção rural, promovendo capacitação técnica e orientando as prefeituras sobre boas práticas no campo.

Para a atual edição, a secretaria vai aumentar as premiações para os melhores colocados, que vão superar os R$ 5 milhões. Além disso, o processo para a inscrição será menos burocrático, com a exigência de menos documentos e a disponibilização de modelos prontos de formulários para o cadastro dos dados por parte dos municípios.

A coordenadora técnica do Município Agro, Fabiana Gouvea, explica que o programa é importante para aproximar os municípios das ações da secretaria.

“O Município Agro é uma ferramenta e uma política pública importantíssima, pois a partir da adesão ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, o município fica inscrito nas nossas plataformas, possibilitando a ele receber repasses de recursos, participar dos nossos convênios e das nossas ações”, diz.

A Secretaria de Agricultura também vai realizar reuniões regionalizadas com as secretarias municipais de agricultura. “Política se faz com humildade, ouvindo os feedbacks e a realidade local, para que possamos lançar políticas efetivas do município para cima e não de cima para baixo”, afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Outra novidade será a distribuição de mudas para projetos de recuperação de áreas degradadas e arborização urbana para municípios com pouca área rural.

Essa é a quinta edição do Município Agro. No ciclo passado, foram 149 municípios participantes, com 107 deles premiados. O município de Joanópolis ocupou a primeira posição e recebeu uma premiação de R$ 400 mil.

Para mais informações, acesse o portal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.