Mundo Doce chegou ao Shopping Praça da Moça para animar as férias escolares

Chegou ao Shopping Praça da Moça, em Diadema, uma nova atração para a garotada aproveitar nessas férias escolares: o brinquedão “Mundo Doce”. Essa atração estará disponível no mall até o dia 03 de março. Crianças de até 12 anos podem se divertir com a piscina de bolinhas, tobogã personalizado, cama elástica gigante, circuito interativo e muito mais. Os pequenos de 3 anos ou menos podem participar acompanhados pelos pais ou responsável.

O evento conta com câmeras de segurança e monitores recreativos, garantindo a diversão e segurança das crianças. Além disso, há uma política totalmente inclusiva para as crianças com necessidades especiais, permitindo que elas entrem no evento pagando meia entrada, desde que acompanhadas pelo responsável, para se divertirem junto com as demais crianças

Os preços para participar da atração são: 20 minutos por R$35, 30 minutos por R$40 e 1 hora por R$60. Após o término do tempo, é cobrado R$1 por cada minuto excedente. Convém ao responsável observar as especificidades do evento e adequação às particularidades da criança, além de acompanhá-la, caso necessário.

Para Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, o período de férias desempenha um papel importante nas atividades e visitas ao centro comercial. “Durante as férias escolares, buscamos eventos e atividades para entretenimento das crianças. Além disso, também é uma oportunidade para realizar passeios em família, já que temos espaço e atrações para todos os públicos e idades no nosso shopping”, explica Lima.

A atração está localizada na Praça de Eventos do shopping e pode ser aproveitada de segunda a sábado das 10h às 22h e de domingos e feriados das 11h às 22h.

Serviço: Mundo Doce.

Data: de 09/01 a 03/03/2024.

Horário: Todos os dias das 10h às 22h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.