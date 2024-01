Mundo do Circo SP recebe espetáculos para garantir a diversão durante as férias de janeiro

Localizado no Parque da Juventude, o Mundo do Circo SP – iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão da Associação Paulista Amigos da Arte – recebe cinco espetáculos no mês de férias escolares. A entrada é gratuita, bastando retirar os ingressos na bilheteria uma hora antes do início das apresentações.

A abertura da programação fica por conta do Show dos Beckers (16/01), que traz números de malabarismo. Em seguida, o Circo Bremer (17/01) traz ao picadeiro a cultura circense tradicional. O espetáculo Mestres em Cena (18/01), por sua vez, une artistas da terceira idade e da nova geração e traz números de magia, malabares, bambolês e lira aérea, entre outros. Para finalizar, o espaço recebe os grupos Exército Contra Nada (20/01) e Império Cirkus (21/01).

Programação completa

Show dos Beckers

A magia, os desafios, as alegrias e as risadas serão dobrados! Desta vez, são quatro os Irmãos Becker que vão mostrar o que mais gostam de fazer na vida: malabarismo. Eles se imaginam fazendo parte de um programa de TV, e, nessa fantasia, os próprios irmãos são os apresentadores, os jurados e os artistas desse show, que, para a Mamãe Coruja Becker, já é um sucesso!

Elenco: André Russo Becker, Alexandre Lavorini, Thiago Cintra e Chino Mario

Serviço:

Irmãos Becker – Show dos Beckers

Data: 16 de janeiro, terça-feira, sessões às 11h e às 16h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Circo Bremer

O Circo Bremer leva ao palco a cultura circense tradicional, passada de pai para filho, com um elenco formado inteiramente por gerações de artistas circenses. O espetáculo, voltado para plateias de todas as idades, busca resgatar as origens do circo clássico, usando como principal elemento a família.

Serviço:

Circo Bremer

Data: 17 de janeiro, quarta-feira, sessões às 11h e às 14h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Os Mestres em Cena

O espetáculo “Mestres em Cena” tem como elenco artistas da terceira idade com a participação de artistas da nova geração, unindo juventude e experiência e trazendo o melhor dos dois mundos para o público. Tradição e inovação andam de braços dados em números de magia, malabarismo, bambolês, lyra aérea, laços e chicotes, além de palhaços.

Serviço:

Os Mestres em Cena

Data: 18 de janeiro, quinta-feira, sessões às 11h e às 14h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Estado de Risco

Espetáculo do grupo circense Exército Contra Nada, que surgiu em 2011 em Londrina/PR e que reside em São Paulo desde 2015. A trupe cria momentos de alegria e esperança, contemplando o riso, o respeito e a celebração das diferenças, por meio de números de malabares, mágica e equilíbrio.

Serviço:

Exército Contra Nada – Estado de Risco

Data: 20 de janeiro, sábado, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Aqui até a Tristeza pula de Alegria

O grupo circense Império Cirkus traz ao picadeiro da Lona Picolino uma apresentação variada, com atividades como bambolê, equilibrismo, palhaços, arqueiro, contorcionismo, lira e malabarismo com formas geométricas.

Serviço:

Império Cirkus – Aqui até a Tristeza pula de Alegria

Data: 21 de janeiro, domingo, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Local: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo