Mundo do Circo SP prepara programação especial para o aniversário de São Paulo

Localizado no Parque da Juventude, o Mundo do Circo SP – iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão da Associação Paulista Amigos da Arte – recebe uma programação especial para o aniversário da cidade de São Paulo. No dia 25 de janeiro, quinta-feira, às 17 horas, o espetáculo Quem Está Falando?, da Cia Abracadabra, apresenta ao público um show com mágica, puppets, encanto e muita diversão.

Com um espetáculo cheio de variedades circenses, a Cia. Naniko’s Circus apresenta no dia 27 de janeiro, às 17 horas, o espetáculo A Obra, que se desenrola em um canteiro de obras e utiliza objetos como carretéis, serrotes, sacos de areia e carrinhos de mão.

No dia 28 de janeiro, domingo, às 17 horas, o Circo Moscou apresenta um espetáculo com artistas nacionais e internacionais, malabaristas, trapezistas, acrobatas e bailarinas, entre outros performers.

Programação completa

Quem Está Falando?

Espetáculo que proporciona a pais e filhos uma experiência extraordinária, unindo magia, puppets e ventriloquia. Os efeitos de mágica autorais, de nível internacional, juntamente com puppets cativantes, garantem surpresas e encantamento. A interação com o público promete diversão, leveza e descontração

Serviço:

Quem Está Falando? | Cia Abracadabra

Data: 25 de janeiro, quinta-feira, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 min

A Obra – Cia. Naniko’s Circus

Espetáculo de variedades circenses que se desenrola em um canteiro de obras, onde três artistas transformam situações cotidianas da construção civil em números de acrobacias de solo e aéreas, equilíbrio, mímica, música, mágica e palhaçaria. Objetos como carretéis, serrotes, sacos de areia, carrinho de mão e escada são utilizados de maneira inusitada em cenas de comédia, romance e destreza.

Circo Moscou

O Circo Moscou possui sua matriz na Rússia, sendo a maior companhia circense na Europa. A unidade sul-americana foi criada em 1870 e, desde então, viaja por todo o continente. Artistas nacionais e internacionais, malabaristas, trapezistas, acrobatas, bailarinas, palhaços e o incrível globo da morte proporcionam um espetáculo de tirar o fôlego.

Serviço:

Circo Moscou

Data: 28 de janeiro, domingo, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Local: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo