Mundo do Circo e Museu das Favelas: Veja o que fazer em SP neste fim de semana

A dica para este fim de semana vai para o Dia do Corre, no Museu das Favelas, no centro da capital paulista. O evento acontece no sábado e destaca a força do empreendedorismo periférico e oferece um espaço para a troca de conhecimentos, experiências, networking e oportunidades de negócios.

A iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo visa promover a inclusão e valorização dos empreendedores das favelas, proporcionando uma plataforma para expor produtos, compartilhar histórias por meio de iniciativas de negócios. A entrada é gratuita.

Também na capital paulista tem Mundo do Circo. O evento acontece na zona norte de São Paulo entre os dias 24 e 31 de agosto. O Mundo do Circo SP traz espetáculos que vão do tradicional ao moderno, explorando a linguagem circense e o entrosamento com o público.

No domingo, dia 25, na Sala São Paulo tem a Orquestra Sinfônica de Piracicaba com a “Carmina Burana”, de Carl Orff, uma das mais grandiosas obras cênico-sinfônicas escritas no século 20. A apresentação começa as 10h50 da manhã.

E a Fábrica de Cultura de Diadema é palco do Festcimm 2024. A Mostra Brasil traz uma série de curtas-metragens brasileiros e oferece um panorama abrangente da produção de nacional do último ano.

E na semana passada, o Governo de São Paulo lançou a plataforma digital Viva SP que vai agregar informações sobre eventos das mais variadas áreas, como cultura, turismo, negócios, gastronomia e agricultura. O portal tem o objetivo de se tornar um grande guia de eventos em todo o estado.

A programação completa está na http://agendavivasp.com.br.