Mundo do Circo apresenta espetáculo em homenagem à palhaça Miss Jujuba

O Mundo Circo SP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, recebe nos dias 9 e 10 de março, sábado e domingo, às 17h o espetáculo Cabaré Miss Jujuba, uma homenagem à palhaça Miss Jujuba, celebrando a diversidade e a inspiração da imigrante venezuelana Julieta Hernández. Repleto de números de circo, palhaçaria, poesia e música, o espetáculo faz parte da programação do mês da mulher e promete momentos de graça, reflexão e celebração, com um elenco formado exclusivamente por artistas circenses mulheres.

Em uma homenagem emocionante, o Cabaré Miss Jujuba traz para o palco uma celebração à vida e ao legado de Julieta, que desempenhou papéis diversos como palhaça, cicloviajante, bonequeira, poeta, e musicista. Julieta, infelizmente, teve a vida abreviada em dezembro do ano passado, no estado do Amazonas, durante uma longa viagem de bicicleta até seu país de origem, para visitar sua mãe.

Sob a curadoria do grupo Circo di SóLadies | Nem SóLadies, o espetáculo promete mergulhar o público em uma emocionante experiência, oferecendo uma reinterpretação das tradições circenses e interioranas, sob a perspectiva do palhaço. A performance, pontuada por músicas típicas ao vivo, não apenas promete entretenimento, mas também busca transmitir a essência e a inspiração que Julieta Hernández deixou.

Serviço:

Cabaré Miss Jujuba

Data: 09 e 10 de março, sábado e domingo, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 55 min

Local: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo