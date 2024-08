Mundo do Cabeleireiro inaugura no Morumbi Town Shopping

Sempre comprometido em oferecer as melhores novidades e operações para seus clientes, o Morumbi Town Shopping inaugura a mais nova unidade física da loja Mundo do Cabeleireiro na zona sul de São Paulo.

A nova loja, com 106,05m², oferece uma ampla seleção de produtos para cabelo, maquiagem, eletros, esmaltes e acessórios, reunindo as melhores marcas, tanto nacionais quanto internacionais. Com um conceito diferenciado, a equipe da loja também oferece consultoria personalizada para ajudar os clientes a encontrar os produtos ideais.

“A inauguração da loja Mundo do Cabeleireiro mostra o empenho que nós do Morumbi Town temos em trazer as melhores marcas para o shopping.” afirma Murilo Pereira, superintendente do Morumbi Town Shopping. “Além desta nova loja, em 2024 também inauguramos operações voltadas para gastronomia, acessórios e serviços.”

A loja fica localizada no Piso Térreo, com horário de funcionamento das 10h às 22h. Para mais informações, acesse o site ou as redes sociais do empreendimento.