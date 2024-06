“Mundo das Crianças” oferece diversão e contato com a natureza

Com entrada gratuita e a poucos quilômetros da capital paulista, o Parque Mundo das Crianças, em Jundiaí, é uma ótima opção de lazer para o período de férias escolares, em julho, para todas as famílias. Com uma área verde de 170 mil metros quadrados, o espaço é garantia certa de diversão em meio à fauna e flora local, com uma enorme diversidade de brinquedos e ambientes lúdicos.

Entre as atrações, a criançada pode se divertir pelas quadras esportivas, fontes interativas, trilhas, pistas de skate e de caminhada, ciclovias, paredes de escalada e muito mais. “O objetivo do parque é desenvolver atividades voltadas ao meio ambiente, de modo interativo e divertido,” diz o prefeito Luiz Fernando Machado, um dos idealizadores do projeto.

De acordo com a administração, há mais de 13,5 mil árvores plantadas no local e, além de poder observar muitos animais silvestres por lá, o Parque Mundo das Crianças é uma extensão da área de preservação da represa que abastece a cidade. “É um espaço público inovador, que estimula o contato das crianças com a natureza de forma educativa”, acrescenta o prefeito.

Localizado na Rodovia João Cereser Pista Sul, KM 64+400, funciona de terça a domingo, das 7h às 17h, com acesso liberado de terça a sexta. Já aos finais de semana e feriados (incluindo emendas de feriados), é necessário fazer agendamento online prévio no site: www.mundodascriancasjundiai.com.br. A abertura de novas datas acontece sempre às segundas-feiras, ao meio-dia.