Mundo Circo SP divulga programação de fevereiro

Em fevereiro, a programação do Mundo Circo SP – iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão da Associação Paulista Amigos da Arte – está repleta de magia, números circenses e diversão para toda a família.

Dia 03 de fevereiro, sábado, O Circo, uma Viagem pelo Sonho traz ao público a magia do circo tradicional, com duo de acrobacias, atirador de facas e muita risada. No dia seguinte, 04 de fevereiro, domingo, o espetáculo Carta Branca traz malabarismo, música ao vivo e entretenimento.

Já no dia 18 de fevereiro, domingo, acontece o espetáculo A Casa do Gelatina, recebendo uma participação especial do Dojo Samuru, de aikidô, com 10 alunos aikidocas que participam do espetáculo junto ao palhaço Gelatina.

No dia 24 de fevereiro, sábado, a Cia do Circo apresenta um show tradicional com base nos 100 anos de tradição da companhia. No domingo, 25 de fevereiro, o espetáculo Sentido Proíbido traz ao palco três acrobatas e um ator, que se comunicam com o público utilizando ferramentas circenses, como o mastro chinês, trapézio, lira, parada de mão e máscaras.

O Circo, uma Viagem pelos Sonho

O espetáculo traz a magia do circo tradicional, com números que farão os espectadores viajarem pela imaginação, como acrobacias que desafiam a gravidade e palhaços interagindo e divertindo a plateia, chamando crianças e adultos para participar. E, para encerrar, um número de muita habilidade e concentração: o habilidoso atirador de facas.

Serviço:

O Circo, uma Viagem pelos Sonho

Data: 03 de fevereiro, sábado, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 70 min

Carta Branca

Em uma sala de uma só parede, quatro artistas de circo se encontram para ocupar o vazio e transformá-lo constantemente: são bancos, bolas e tábuas de madeira que voam pelos ares e deslizam pelo chão, invadindo o espaço e criando em cada momento um novo cenário de jogo. Com acrobacia, dança, malabarismo e música ao vivo, esses companheiros não medem esforços para compartilhar seus sonhos e cumprir seu dever: entreter o público.

Serviço:

Carta Branca

Data: 04 de fevereiro, domingo, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 45 min

A Casa do Gelatina

Show tradicional de variedades circenses, com números de palhaçaria, ventriloquia, parada de mão, malabares, mágicas e aéreos. O diferencial da companhia são os figurinos impecáveis, repletos de brilhos, plumas e paetês, trilha sonora belíssima com temas do imaginário circense e uma trupe de artistas com experiências internacionais. Esta apresentação contará com a participação especial do Dojo Samuru, de aikidô. 10 alunos aikidocas se juntam ao palhaço Gelatina, também aluno do Dojo.

Serviço:

A Casa do Gelatina

Data: 18 de fevereiro, domingo, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 75 min

Cia do Circo

Com mais de 100 anos de tradição, a Cia do Circo traz ao público um espetáculo com acrobacias impressionantes, muito malabarismo, palhaçaria e números de trapézio, lira e arame.

Serviço:

Cia do Circo

Data: 24 de fevereiro, sábado, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Sentido Proibido

Em cena, três acrobatas e um ator utilizam suas pesquisas de movimentos expressivos para ressignificar padrões vazios de significado. Mastro chinês, trapézio, lira, parada de mão e máscara serão ferramentas para as personagens se comunicarem com o público. Ao final, as quatro personagens e suas trajetórias se encontram celebrando a possibilidade da contínua construção de sentidos, mesmo em tempos obscuros.

Serviço:

Sentido Proibido

Data: 25 de fevereiro, domingo, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 min

Local: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo