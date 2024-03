Mundo Circo SP comemora Dia do Circo com programação especial

Durante a segunda quinzena de março, o Mundo Circo SP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Paulista Amigos da Arte, oferece uma variada programação para os amantes do circo em comemoração ao Dia do Circo, celebrado no dia 27 de março.

No dia 20 de março, às 11h e às 17h, o Circo na Veia inicia as festividades com um espetáculo com circenses tradicionais, que já fizeram parte do elenco do Cirque du Soleil. Este show promete alta técnica, humor e criatividade para todas as idades, mantendo viva a tradição circense, que atravessa gerações desde 1843.

Os Irmãos Becker demonstram em suas apresentações que uma escada pode ter outras finalidades, além de subir e descer. Eles se apresentam na Lona Picolino no dia 23 de março, às 17h, envolvendo e empolgando o público com uma série única de malabarismos, realizados de costas.

No dia 24 de março, às 17h, o espetáculo musical Palhaça Rubra celebra a energia do circo com cantigas tradicionais e dinâmicas interativas. Já no dia 26 de março, às 11h e às 17h, o Circo de Emoções traz uma experiência mágica de malabarismo, equilíbrio e palhaçaria, sob a direção de Weslley Vieira,que promete encantar todas as idades.

Criado em 2016, o espetáculo Magnific acontece no dia 27 de março, às 11h e às 14h, combinando a elegância do circo clássico com toques modernos. No dia 30 de março, às 14h, tem Tarde de Palhaçada com a Gira Cia Teatral, evento que promete encantar com números clássicos e interativos, inspirados nos grandes mestres do circo. Uma experiência para toda a família, com reconhecimento crítico.

Daniel Wolf e Estrela Rigoletto, artistas tradicionais da nova era, serão os apresentadores do espetáculo Circo e Tradição da Cia Pensante, que encerra a programação do mês, no dia 31 de março, às 17h, mesclando linguagem clássica e tradicional com o que há de mais novo no universo circense.

Confira a programação:

Circo na Veia

Experiência tradicional que encanta todas as gerações, o espetáculo é uma produção exclusiva apresentada por profissionais tradicionais circenses, cujos talentos já brilharam em renomadas companhias, incluindo o Cirque du Soleil. As atrações desse espetáculo se destacam pelo alto nível técnico, combinado com doses generosas de humor e criatividade, promovendo um espetáculo envolvente, capaz de prender a atenção de públicos de todas as idades. Com uma tradição que remonta a 1843, desde os tempos em que o circo era transportado em carroças puxadas por bois, a companhia está em atividade, preservando e celebrando a autenticidade do circo tradicional.

Serviço:

Circo na Veia

Data: 20 de março, quarta-feira, 11h e 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Irmãos Becker

Demonstrando que uma escada pode ter outras finalidades, além de subir e descer, o espetáculo envolve e empolga o público com uma série única de malabarismos, realizados de costas.

Serviço:

Irmãos Becker

Data: 23 de março, sábado, 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Palhaça Rubra

O espetáculo celebra a energia do circo, apresentando cantigas tradicionais circenses e dinâmicas musicais interativas, com clássicos do pop brasileiro e internacional. Uma experiência para rir, cantar e celebrar o universo afetivo do circo. Acompanhada dos palhaços Pelanca (Alvaro Lages – guitarra), Gastão (Danilo Dal Fara – bateria), Masina (Carol Bahiense – sanfona e asalato) e Henrique Alves, a banda constrói uma relação musical que une gerações por meio da música, criatividade e humor.

Serviço:

Palhaça Rubra

Data: 24 de março, domingo, 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Circo das Emoções

Sob a direção de Weslley Vieira, o show de variedades circenses promete uma experiência inesquecível, repleta de malabarismo, equilíbrio, acrobacias e palhaçaria. Uma celebração da arte circense que cativará pessoas de todas as idades. Na apresentação, o público é convidado a mergulhar em um mundo de magia e fantasia, onde o circo se torna o palco para a realização de sonhos e a expressão de talentos.

Serviço:

Circo das Emoções

Data: 26 de março, terça-feira, 11h e 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Magnific

Criado em 2016, o espetáculo apresenta uma mistura luxuosa de circo clássico com um toque moderno e chique. Com dançarinos, atrações clássicas e uma pitada de criatividade, são mantidas vivas a nostalgia, a arte e, claro, a alegria do circo.

Serviço:

Circo das Emoções

Data: 27 de março, quarta-feira, 11h e 14h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Tarde de Palhaçada | Gira Cia Teatral

O espetáculo traz números clássicos de palhaços, inspirados em grandes nomes, como Arrelia, Fuzarca e Carequinha. É protagonizado por três palhaços: o mestre de pista Batata (Vitor Montoro), o cômico Pederneiras (Tadeu Pinheiro) e o ranzinza Pinhão (Fabio Neppo). A percussionista Maestrina Polaca (Fernanda Zaborovsky) complementa a equipe, executando a percussão ao vivo, encantando as crianças e proporcionando momentos de recordação com músicas que marcaram suas infâncias.

Serviço:

Tarde de Palhaçada

Data: 30 de março, sábado, 14h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Circo e Tradição | Cia Pensante

Daniel Wolf e Estrela Rigoletto, artistas tradicionais da nova era, serão os apresentadores de um espetáculo que mescla linguagem clássica e tradicional, com toques modernos. Com números de mágica, lançamentos de facas reais e muito humor, o show contará também com a participação de amigos convidados, enriquecendo a performance com atrações acrobáticas, contorcionismo e muita palhaçada. Uma experiência diversificada e dinâmica para o público.

Serviço:

Circo e Tradição

Data: 31 de março, domingo, 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita