Mundo Circo SP apresenta espetáculos com acrobacias e artes marciais em fevereiro

Em fevereiro, a programação do Mundo Circo SP – iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão da Associação Paulista Amigos da Arte – está repleta de magia, números circenses e diversão para toda a família.

Neste domingo (18), acontece o espetáculo A Casa do Gelatina, recebendo uma participação especial do Dojo Samuru, de aikidô (arte marcial japonesa), com 10 alunos aikidocas que participam do espetáculo junto ao palhaço Gelatina.

No dia 24 de fevereiro, a Cia do Circo apresenta um show tradicional com base nos 100 anos de tradição da companhia. Já no dia 25, o espetáculo Sentido Proibido traz ao palco três acrobatas e um ator que se comunicam com o público utilizando ferramentas circenses, como o mastro chinês, trapézio, lira, parada de mão e máscaras.