Mundo Circo SP apresenta: espetáculo tradicional da Cia do Circo e Sentido Proibido

Em fevereiro, a programação do Mundo Circo SP – iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão da Associação Paulista Amigos da Arte – está repleta de magia, números circenses e diversão para toda a família.

No dia 24 de fevereiro, sábado, a Cia do Circo apresenta um show tradicional com base nos 100 anos de tradição da companhia. No domingo, 25 de fevereiro, o espetáculo Sentido Proíbido traz ao palco três acrobatas e um ator, que se comunicam com o público utilizando ferramentas circenses, como o mastro chinês, trapézio, lira, parada de mão e máscaras.

Cia do Circo

Com mais de 100 anos de tradição, a Cia do Circo traz ao público um espetáculo com acrobacias impressionantes, muito malabarismo, palhaçaria e números de trapézio, lira e arame.

Serviço:

Cia do Circo

Data: 24 de fevereiro, sábado, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Sentido Proíbido

Em cena, três acrobatas e um ator utilizam suas pesquisas de movimentos expressivos para ressignificar padrões vazios de significado. Mastro chinês, trapézio, lira, parada de mão e máscara serão ferramentas para as personagens se comunicarem com o público. Ao final, as quatro personagens e suas trajetórias se encontram celebrando a possibilidade da contínua construção de sentidos, mesmo em tempos obscuros.

Serviço:

Sentido Proíbido

Data: 25 de fevereiro, domingo, às 17h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 min

Local: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas para a difusão cultural no estado, do Teatro Sérgio Cardoso, do Teatro Sérgio Cardoso Digital e do Teatro Estadual de Araras, além do Mundo do Circo SP. A organização trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus mais de 18 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 60 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

Sobre O Mundo do Circo SP

O Mundo do Circo SP é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas com gestão e curadoria da Organização Social Amigos da Arte. O programa foi criado a partir do desejo de valorizar a experiência lúdica e afetiva do universo circense.

Dividido em três grandes lonas – Grande Lona, Lona Multiuso e Lona Exposição -, o programa ocupa um espaço de mais de 10 mil m² do Parque da Juventude, na capital paulista. O Mundo do Circo SP tem uma programação variada com artistas nacionais e internacionais que contemplam todo o universo circense, promovendo espetáculos para todos os públicos, além de performances e números de rua, exposições, oficinas, seminários e workshops.