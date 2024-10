Mundo Aflora lança “Sonhar Mundo Aflora”, combinando o tradicional ao contemporâneo

O duo Mundo Aflora, composto por Angelo Mundy e Flora Poppovic, acaba de lançar seu segundo álbum, Sonhar Mundo Aflora. Inspirado pelos sonhos e pela importância desse processo, cada faixa leva o ouvinte a territórios de encontro, reais ou imaginários, bem como as criaturas que os habitam. O trabalho celebra a diversidade cultural, despertando curiosidade e encantamento, com influências de várias partes do mundo. Integrando música, artes visuais, dança e artes cênicas, o novo trabalho do duo – com produção assinada por Bruno Prado e Caê Rolfsen – mantém a fusão entre o tradicional e o contemporâneo, característica marcante do grupo desde seu homônimo disco de estreia em 2019.

Cada faixa apresenta uma narrativa sonora e imagética única. “Uma Canção para Orides” mistura música cubana com o samba-chula do Recôncavo Baiano, e conta com as participações de Ana e Antonia Gomes Minchoni, que trouxeram a inspiração inicial para a composição desta música. “Os Elefantes Nunca Esquecem” combina os brasileiríssimos viola caipira, pandeiro e berimbau com a tabla e o sarod indianos numa atmosfera mística. Já em “La Guacamaya Araruna”, o encontro entre Brasil e México é celebrado com a participação do duo mexicano Chalanes del Amor, que traz, além dos vocais típicos, as jaranas, o sapateado e a marímbula, enriquecendo a faixa com percussão harmônica. “O Gigante” destaca-se por integrar timbres de diversas origens culturais, como a cítara de martelo chinesa (Nelson Lin), ronroco andino (Caê Rolfsen) sarod (Ivan Sakavicius) e vocais da moçambicana Lenna Bahule, criando uma viagem pelos quatro cantos do mundo, complementada pelos metais do trombonista Jaziel Gomes e trompetista Paulinho Viveiros.

“Sonhar Mundo Aflora é um álbum para todas as idades, mas convida especialmente o público infantil e juvenil a se encantar com a imensa diversidade cultural e as expressões musicais dos povos do mundo”, comenta o duo. O lançamento, além de estar disponível em todas as plataformas digitais, traz uma edição física no formato de pôster/encarte, com ilustrações de Talita Nozomi. Cada faixa propõe uma brincadeira de origami, com as instruções para dobradura, adicionando uma nova camada criativa à experiência do público.

Sonhar Mundo Aflora promete cativar aqueles que buscam novas experiências sonoras, acreditam na música como ferramenta de educação e transformação, e compreendem a infância como um território onde pessoas de todas as faixas etárias se encontram.